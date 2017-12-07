韩国总统文在寅下周访华 境外媒体：欲推动两国关系全面回暖

境外媒体称，韩国总统府青瓦台发言人朴洙贤6日表示，总统文在寅应中国国家主席习近平邀请，将从13日起对中国进行为期4天的国事访问。
据韩联社12月6日报道，访华期间，文在寅将在北京同习近平举行会谈，并出席国宴。文在寅还将会晤国务院总理李克强等中国领导人，回顾建交25周年以来中韩关系的发展历程，共商未来发展大计。双方还将就和平解决朝核问题，确立韩半岛和平机制的协作方案等共同关心的问题交换意见。
报道称，文在寅将于15日至16日访问重庆。朴洙贤强调，文在寅任内首次访华有望增进领导人友谊，巩固互信，为两国各领域交流合作早日回到正轨创造转机。
另据台湾“中央社”12月6日报道，随着中韩关系转圜，韩国总统文在寅预定13日起对中国进行4天的国事访问。
报道称，这是文在寅上任后首次访华，双方能否抛开“萨德”争议、推动两国关系进一步改善，还有待观察。
中国外交部6日也宣布了文在寅将于12月13日至16日对中国进行国事访问的消息。报道表示，过去一年，“萨德”部署问题重创中韩关系。双方10月协商取得共识，韩国以不追加部署“萨德”等“三不”和无意损害中方安全利益的表态，换取两国搁置争议，推动各领域交流合作“早日回到正常发展轨道”。
报道称，习近平与国务院总理李克强11月分别在出访越南、菲律宾期间会晤文在寅，显示中韩关系明显好转。而韩国外交部长官康京和11月21日至23日访问北京，为文在寅12月访问中国铺路。
报道还援引大陆媒体日前消息，由32名游客组成的中国旅行团2日抵达韩国，展开5天4夜行程，重启停摆8个月的赴韩旅游路线，但行程仍避开涉及“萨德”争议的乐天集团旗下产业。这意味着中韩双方即使就“阶段性处理‘萨德’问题”达成部分共识，双边关系尚未全面回暖，北京仍要求首尔妥善处理“萨德”问题。
此外，中国国防部发言人吴谦也在11月30日表示，中方坚决反对在韩部署“萨德”系统的立场没有改变。中韩两军将就“萨德”有关问题进行沟通，“但解铃还须系铃人”，停止“萨德”部署进程，撤除“萨德”装备才是解决问题的根本之道。
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