新加坡最大的自动贩卖区，你去过吗？

新加坡理工学院商学系毕业生与中小型企业联手设立了一个名为“Innomall”自动贩卖机展区。学校称，拥有28台自动贩卖机的“Innomall”是新加坡最大的自动贩卖区。
位于新加坡理工学院大厅，这个自动贩卖区售卖的东西应有尽有：从白兰氏鸡精到手机充电器和充电宝，甚至有两台功能强大，设施齐全的卡拉OK厅供学生们放松娱乐。
“Innomall”是作为理工学院商科毕业生的毕业课题而诞生的。
“它让学生从头到尾完整地参与并实现一个项目。从最开始的调查到规划，到最后的实施。”此次项目的负责讲师王先生说。
他还指出，Innomall在不久以后或许会以小型自动贩卖区的形式扩展到更多学校。
新加坡理工学院表示，随着零售营业和人力成本在新加坡不断上升，自动贩卖机可成为协助业者降低营业成本的销售平台之一。
新加坡理工商学系高级讲师何琪慧表示，目前零售商面对人手短缺、租金昂贵、创新能力不足等挑战，自动贩卖机将能协助业者降低成本和提高生产力。
“这种高科技功能的自动贩卖机有数据储存的功能，所以学生能够加以分析各种产品的销售量，比如什么时候什么产品的销售是最好的等等，这样能够更有效的帮助这些零售商提供一些营销的策略。”
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