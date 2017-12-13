穆加贝下台后首次出国 飞往新加坡经停马来西亚

津巴布韦一名国家安全官员当地时间周二（12日）表示，前总统罗伯特⋅穆加贝已离开津巴布韦，飞往新加坡接受医疗检查。这是穆加贝下台后首次出国之行。
据路透社报道，就在上个月，津巴布韦军方及执政党反对穆加贝指定其52岁的妻子格蕾丝为继任者，随后，在执政长达37年之后，现年93岁的穆加贝辞去了津巴布韦总统职务。报道称，穆加贝长期以来一直以进行大范围昂贵的国际旅行而著称，其中包括定期赴新加坡进行医疗检查，这也是津巴布韦国内贫民对其不满的原因之一。
据报道，官员称，当地时间周一（11日）晚间，穆加贝与妻子格蕾丝一起离开了津巴布韦首都哈拉雷，预计中途在马来西亚停留，去看望他即将诞下二胎的女儿伯娜（Bona）。
该官员负责组织穆加贝的安保工作，他表示，“穆加贝前往新加坡接受定期医疗检查。他早就应该去检查了，但前几周发生的事情使他不可能出国旅行。”
报道称，津巴布韦执政党非洲民族联盟-爱国阵线（ZANU-PF）将于本周五（15日）举行为期一天的特别代表大会，正式认可姆南加古瓦为执政党领袖和明年总统大选的参选人。此次医疗之行，意味着穆加贝届时将不在津巴布韦。
该名安保官员没有透露穆加贝将以何种方式旅行，不过津巴布韦一家私营报纸《新闻日报》（NewsDay）称，穆加贝已登上国营“津巴布韦航空”的一架飞机。
此前，津巴布韦军方曾承诺确保穆加贝的安全，并允许其免于公诉。路透社称，另一名津政府官员透露，穆加贝本应于11月16日前往新加坡，但就在前一天，津军方将其软禁在家，使其无法出行。
根据津巴布韦的《总统养老金及退休福利法》，国家前总统有权享受津贴，包括有限的外出旅行及医疗保障等。一名津政府官员试图平息争议，称“对于一位退休总统来说，这些都是最基本的事情。”
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