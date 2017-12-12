保姆在房东入狱后谎称拖欠工资 霸占涉案房产四年

房东因非法吸收公众存款罪入狱服刑，把孩子委托给保姆照顾，保姆半年后把孩子送去外婆家，自己则把丈夫和三个孩子叫到房东家生活。法官上门查封这处涉案房产，房东家人无异议，保姆却以种种借口拒绝腾空。
在日前的“执行进社区”活动中，温州鹿城区法院遇到这样一起阻碍执行案。保姆家已强占房屋居住超过4年，经强制清退才交出房产。
澎湃新闻12月11日从法院获悉，该房产原属周某、张某夫妻，被抵押给银行贷款290多万元。2012年，这对夫妇因非法吸收公众存款被刑拘，银行随即提起诉讼，法院于2013年查封房产。
然而，法院在执行处置中遇到严重阻碍——不是来自于被执行人，而是被执行人请的保姆何某。
据悉，周某、张某被刑拘时将孩子托付给何某，何某及丈夫仅照顾半年便将其送到外婆家。此后，何某及丈夫、三个子女住在已被查封的房产内。法院多次上门贴腾空公告、送达执行裁定书，何某却谎称“照顾东家的孩子”、“东家拖欠工资”，拒绝腾空。
按何某的说法，周某和张某除了欠她几个月工资还借走87万，她这样做是拿回损失，但拿不出任何证据，也拒绝向法院起诉，向周某、张某索债。
执行法官告知何某，这套房子不属于何某，强行占据已被查封房产、多次无视腾空公告，涉嫌拒不执行判决、裁定罪，情节严重会被追究刑责。何某家商量后答应配合执行，约定在11月30日前搬离，但刻意拖延，法院于12月9日依法强制腾空。（澎湃新闻）
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