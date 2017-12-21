沙特经济8年来首现负增长 财政赤字613亿美元超预期

法媒称，罕见的国内生产总值（GDP）收缩且连续数年出现财政赤字：19日，沙特当局证实了该国面临的经济困难。该国虽然实施了旨在实现收入多样化的改革，却一直非常依赖石油。
据法新社利雅得12月19日报道，但阿拉伯世界第一大经济体准备2018年用有史以来最高的财政支出来刺激增长，实施重振经济政策。沙特19日虽然宣布今年GDP预计收缩0.5%，但2018年经济增长率有望达到2.7%。
这将是沙特经济自2009年以来首次出现负增长，主要是利雅得为应对油价低迷而采取的削减燃料和能源补贴等紧缩举措所致。沙特当局还提到了石油输出国组织与其他石油生产者一年前为刺激油价而签署限产协议这一背景。
2017年，沙特的财政赤字也比预计的多：该国赤字达613亿美元，超出预期约80亿美元。但无论如何还是低于2016年（820亿美元）。
沙特近四年财政赤字累计达2580亿美元。
油价距重返2014年高位尚有很大距离。在这一暗淡背景下，沙特预计2018年将成为第五个出现赤字的财年，估计赤字为520亿美元。
沙通社报道，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼在公报中保证：“（2018年）上调的预算包括很多新的发展计划，而且非石油收入构成的预算将占约一半。”
当局指出，利雅得借国王萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹主持的2018年预算案会议再次肯定自己“减轻对石油依赖”的意愿。
今年，沙特的非石油收入增长38%，达680亿美元。
沙特为实现经济多样化付出了很多努力，以2016年穆罕默德·本·萨勒曼提出的“2030愿景”计划为代表。该计划还包括在这个极度保守的国家推进自由化。
最近一系列决定都带有沙特王储的印记，比如允许女性从2018年6月开始驾车。自1990年以来，活动分子一直大力主张采取这一措施。如今决定落实主要是为了到2030年将女性劳动力占比增加到30%，目前这一比例为22%。
除了增加上百万名新司机之外，利雅得这一决定或将对沙特经济产生重要影响，因为该国的女性失业率非常高。
改革计划还包括2018年将沙特阿美公司5%的股份上市，并成立全球最大规模（2万亿美元）的主权基金。
沙特王储还宣布了几项重大计划，包括设立“新未来”城开发特区，该计划需要5000亿美元投资。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost