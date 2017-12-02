中国2亿单身人士推动约会行业繁荣 有人愿花20万买相亲服务

英媒称，中国的单身人士为找到伴侣正在斥重金学习恋爱课程，推动了约会产业的迅猛发展。据估计中国有2亿单身人士。
据英国《泰晤士报》网站12月5日报道，相亲网站和探探等应用软件非常流行。然而，许多对网恋感到失望的单身者每年花费20万元用于线下相亲服务的会员费和教授约会礼仪的课程。
根据官方媒体的数据，中国约会产业2015年产值约27亿元人民币，随着人们可以享受越来越多的服务，这一数据预计将增加。
一位29岁化名于红的北京女子对媒体表示，她花费1.2万元参加了一个为时6个月教授恋爱技巧的网络课程，另花1600元参加了一个组织社交活动的约会俱乐部。
她说，人们还可以付费参加额外的活动，从而有更多机会遇到那个合适的人。她许多单身朋友都购买了约会服务，她不是唯一花销很多的人。
报道称，在北京男性可花7400元与一名男性“魅力专家”参加为时一周的恋爱技巧课程。课程包括去购物中心和夜店与女士聊天，指导如何赞赏女性并通过微信进行实时在线约会帮助。
报道称，中国女性如果近30岁还未结婚有时会被残酷地称为“剩女”。许多相亲公司利用这一点对超过30岁的客户收取更高的额外费用。
生活在北京的乔治·刘30多岁，他说男性为恋爱常常花销更大，因为他们常常要为约会付账。他说：“对于我这个年纪的人来说，我们不能去一家便宜的饭店或随便一家咖啡厅。一场体面的约会通常要花费几百元甚至上千元。”
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