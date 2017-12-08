联合国副秘书长会见朝外相 朝称半岛生战已“既成事实”

外媒称，正在朝鲜访问的联合国负责政治事务的副秘书长费尔特曼7日在平壤与朝鲜外务相李勇浩举行了会谈，费尔特曼可能要求朝鲜遵守禁止核试验与发射弹道导弹的联合国安理会决议。由于外界担忧美朝出现冲突，费尔特曼可能还会动员朝鲜与美国对话。
据共同社12月7日报道，朝鲜的核与导弹开发导致朝鲜半岛紧张加剧，国际社会高度关注联合国的斡旋工作，然而朝鲜7日仍通过国有媒体朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》就美韩两军联合训练等谴责称“在助长核战争”。李勇浩很可能将核开发正当化，寻找打开局面的突破口并非易事。据俄罗斯驻朝鲜大使馆透露，费尔特曼6日在该使馆与俄罗斯大使马策戈拉会谈，确认了尽快重启对话的必要性。
另据路透社12月7日报道，朝鲜外务省说，美国和韩国当前举行大规模军事演习，美国还扬言要对平壤实施先发制人的打击，从而使朝鲜半岛爆发战争成为“既成事实”。朝鲜外务省谴责说，美国官员的“战争狂言”把朝鲜半岛推到了战争边缘。
朝鲜官方的朝中社播发了这位发言人发表的声明，他在声明中说：“剩下的就是战争何时爆发的时间上的问题……朝鲜不希望战争，但并不回避战争。”
报道称，近几个月以来，朝鲜半岛的紧张局势显著升级，原因是朝鲜无视国际压力和联合国决议，持续开展导弹试射和核试验。白宫国家安全事务助理麦克马斯特上周末说，与朝鲜开战的可能性“与日俱增”，美国共和党参议员林赛·格雷厄姆2日也敦促五角大楼着手将美军家属撤离韩国，他认为与朝鲜的冲突正在迫近。
6日，美军一架B-1B轰炸机加入了美韩联合军演，此次军演名为“警惕王牌”，将持续到8日，朝鲜多次对它们的军演予以谴责。
朝鲜外务省发言人说：“目前，美国在朝鲜半岛强行开展针对朝鲜的史上最大规模的联合空中训练。在这一背景下，最近美国高级政客纷纷出面对朝鲜不断抛出好战性妄言等，动静极不寻常……这无疑是通知朝鲜为在朝鲜半岛爆发战争作好准备。”
又据路透社12月7日报道，韩国国防部一名官员告诉路透社记者，两架美军B-1B轰炸机7日参加了美韩联合军演。这名官员说，这两架轰炸机从美军关岛空军基地起飞，与两国的20多架战斗机共同参加了在韩国举行的大规模空中演习。
日本广播协会网站12月7日报道表示，美国白宫前首席战略师班农6日在华盛顿与日本自民党总裁外交特别助理河井克行举行了会谈。谈及正推进核导开发的朝鲜，班农称，如果美国对其采取军事行动“会造成太多人员死亡”，因而对此持谨慎态度。
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