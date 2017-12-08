北上广深GDP集体超过新加坡 业内：多方面仍有差距

随着各地陆续公布修订后的2016年国内生产总值（GDP），北上广深四大一线城市，如今已全部超过了新加坡。
作为亚洲四小龙之一的新加坡，在上个世纪八九十年代十分耀眼。在新加坡华人的主要祖籍地——侨乡广东、福建，有不少人争着到新加坡等地打工或嫁过去。
现如今，下南洋已经不再让人羡慕。尤其是随着北京、上海等一线城市的高速发展，这些城市的收入与新加坡等世界发达城市、地区的差距大大缩小。在GDP总量方面，2009年，上海首度超过新加坡，成为中国第一个经济总量超过新加坡的城市。2013年，北京超过新加坡。在京沪之后，2016年，广深也分别都超过了新加坡。
一线城市集体超过新加坡
国务院今年7月批复的《中国国民经济核算体系（2016）》，调整了研究与开发支出的处理方法，将能为所有者带来经济利益的研究与开发支出不再作为中间投入，而是作为固定资本形成计入GDP。
目前，各地也陆续公布了修订后的2016年GDP数据。这其中，修订后，2016年深圳GDP比修订前增加了585.98亿元，总量达到了20078.58亿元，成为继上海、北京之后，第三个突破2万亿元大关的城市。广州GDP在修订后增加了257.98亿元，修订后总量达到19805.42亿元，距离2万亿元大关仅一步之遥。
第一财经记者统计发现，按照2016年人民币对美元的平均汇率（全年人民币平均汇率为1美元兑6.6423元人民币）计算，广州在修订前为2943亿美元，深圳在修订前为2935亿美元，均略低于新加坡的2970亿美元。
此次修订后，深圳超过3000亿美元大关，达到3022.8亿美元，广州则达到了2982亿美元，均超过了新加坡。因此，至2016年，北上广深四大一线城市的经济总量已集体超越新加坡。
不过，目前广深与新加坡之间仍有差距。例如，在人口基数方面，广州和深圳分别是新加坡的2.5倍和2.15倍，所以目前广深的人均GDP尚不及新加坡的一半。
“广深正处于从劳动密集型转向技术密集型的过程中，劳动力充沛程度还是高出新加坡不少。”广东省体改研究会副会长彭澎对第一财经分析，广州、深圳的GDP总量都是建立在大量的外来人口基础上的。
数据显示，去年，深圳外来常住人口达到了806.32万，占全部人口的比重高达67.7%。在广州，非户籍常住人口达到533.86万，占38.01%。彭澎说，无论是在教育、保障房、医疗、养老等社会保障方面，非户籍人口与户籍人口的差距仍十分明显。这些差距需要通过制度的设计来解决，这也是未来要突破的难点。
仍有差距
“对标新加坡，我们还有很多需要学习的地方。”彭澎说，广深与新加坡相比，在收入的分配、社会公共服务等方面存在着差距。比如住房，新加坡八成人都住组屋（新加坡建屋发展局承担建筑的公共房屋），实现了“住者有其屋”，相比之下，广深在住房保障方面还有很长的路要走。
厦门大学经济学系副教授丁长发也认为，尽管北上广深经济总量都超越了新加坡，但它们作为我国四大一线城市，集聚了全国性的人才、技术、资金等各种资源要素。而新加坡作为一个城市经济体国家，总面积才700多平方公里，总人口也才500多万。
丁长发说，广深与新加坡相比，在社会福利、公共服务、教育、医疗等方面仍有一定差距，在经济结构、产业结构方面也是，比如新加坡的税率低，对全球很多企业都有吸引力，集聚了一大批跨国企业总部。
在北上广深之后，未来包括重庆、天津、苏州等地的经济总量都有超越新加坡的可能。不过，随着经济的转型，未来这种赶超效应也将放慢。一方面，过去中国经济处于崛起和腾飞阶段，处于追赶的过程中，具有明显的比较优势，如今随着人均GDP的日益趋近，这种比较优势也在慢慢消失。
丁长发说，中国城市原先赶超所具有的比较优势已逐渐消失，尤其是劳动力、土地成本等正在接近发达国家和地区的水平，东南亚等区域大幅度承接了珠三角和长三角等地的劳动密集型产业。“土地、环境和劳动力成本上升，导致我们再像过去那样依靠高投入、依靠外延扩大驱动的路径已经走不通了。”
另一方面，无论是新加坡还是韩国等发达经济体，在进入发达状态后，经济增速明显降低。未来中国城市在经历了几十年的高速增长后，增速也会慢慢减缓。
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