新加坡医疗开支十年增200%

新加坡讯，随着新加坡的人口老龄化，医疗开支持续增加，未来三年估计至少增加达到130亿新元，这比2011年的40亿新元，足足增加了225%
新加坡财政部长王瑞杰走访樟宜综合医院和圣安德烈社区医院后指出，人口老龄化，新加坡的医疗开支跟着增加，从2011年的40亿元，到2016年的100亿元，增幅超过一倍。
王瑞杰说，这是因为政府为基本医疗护理、专科门诊以及建国一代提供大量的医疗津贴。
而且，这只是初步估计，到底涨多少，取决于未来几年如何善加管理，他说。
王瑞杰指出，政府必须提早做好规划，确保开支能维持下去。
王瑞杰表示: “就算长期来看，医疗开支估计还会涨得更多，因为医疗科技和人口老龄化这方面的需求将增加，我们必须提供的事务也增加。”
王瑞杰说，随着医疗科技不断进步，加上人口老化，人们对医疗服务的需求将会持续增加，医疗机构也必须采纳更多新科技，这将使医疗开支持续增加。政府必须从全方位探讨个人和社区的角色，以及卫生部将如何组织医疗系统，以便为国人提供最好的护理。
王瑞杰指出，新加坡医疗体系正积极转型，并引进大量科技和重新设计工作流程，确保资源和成本获得有效管理。
他说，将和卫生部长颜金勇作进一步的讨论，以做好进一步的规划，准备好足够的资源来应付需求。
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