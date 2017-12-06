亚马逊在新加坡推出Prime会员制度 可享受免费配送服务

亚马逊日前终止从美国到新加坡免邮费服务后，今天在新加坡推出Prime会员制度，缴交会员费的网民，消费满40至60元就能享受免费配送服务。
之前，新加坡网民在美国亚马逊消费至少125美元（约168新元），获得免送货费服务，但近期亚马逊却停止了这项服务。
今天，亚马逊发出声明，宣布在新加坡推出会员收费制度，会员须每月缴纳8.99元的费用，并通过Prime Now手机应用程序购买本地商品满40元，或在亚马逊美国购满60元，就能免除送货费。
为了鼓励新加坡用户加入会员，亚马逊推出30天的免费会员试用期，以及每月2.99元的优惠价。除了免费配送服务外，会员也可免费观赏亚马逊高清视频以及免费享受游戏服务。
相较而言，在美国的Prime会员费为10.99美元（约14.80新元），比新加坡高出近5元。不过，就算没有购买会员，在美国的用户仍可在消费满25美元（约33.70新元）的情况下享受免费配送服务。
亚洲新闻台报道，新加坡用户可以通过Prime Now购买美国亚马逊超过500万件商品，这个数字远远少于美国用户的5000万件。以“奶瓶”为例，亚洲新闻台发现在亚马逊的美国网站上可以搜索到超过17万件商品，其中，超过2万件商品结果支持Prime的美国配送服务。而在新加坡的Prime Now手机应用程序上搜索同样的字眼时，却只有不到2000件商品。
亚马逊Prime国际市场副总裁贾米尔·加尼（Jamil Ghani）表示：“我们想提升新加坡顾客的生活”，“会员制度是为了展示最优秀的亚马逊”。
他说：“这只是刚开始，我们会继续让Prime变得更好，提供更多选择和优惠。”
亚马逊今年7月在新加坡推出Prime Now服务，首次进军东南亚市场。Prime Now标榜两小时就可把货品送达，但这项服务在7月登场时，却被交付延误所拖累。
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