国际电联报告显示：2016年全球电子垃圾量人均6.1公斤

总部位于瑞士日内瓦的国际电信联盟13日发布《2017年全球电子垃圾监测》报告。报告显示，2016年全球电子垃圾产生量为4470万吨，人均6.1公斤。随着数字化的进一步发展，电子垃圾量预计会大幅增加，到2021年将增加17%。
这份报告由国际电联、联合国大学和国际固体废物协会共同完成。报告中所说的电子垃圾主要指使用电池或电源插头的物品，包括手机、电脑、电视机、冰箱和电动玩具等。
报告指出，2016年全球电子垃圾产生量为4470万吨，相当于6700个埃菲尔铁塔的重量，其中只有20%即890万吨得到回收利用。预计到2021年，全球电子垃圾将增加17%，达到5220万吨。在家庭垃圾中，电子垃圾是增长最快的一个部分。国际电联技术专家瓦内萨·格雷女士在日内瓦举行的新闻发布会上介绍说：“随着收入的增加，会有更多人购买冰箱、手机、电脑等，这种增长的趋势目前还在继续，它同时也表明了应对电子垃圾问题的紧迫性。”
根据报告的统计，2016年，亚洲产生的电子垃圾总量最大，为1820万吨；大洋洲最少，为70万吨。从人均电子垃圾量来看，大洋洲又是最高的，为17.3公斤；亚洲4.2公斤，欧洲16.6公斤，美洲11.6公斤；非洲最少，只有1.9公斤。
报告强调，由于电子垃圾的不断增加以及不恰当和不安全的处理方式，其对环境和人类健康带来的严重危害也在日益增加。
报告同时还强调了加强电子垃圾管理与经济的关系。由于电子垃圾中含有丰富的金、银、铜、铂、钯等高价值可回收材料，如果能够有效回收，将对经济产生积极影响。据估计，2016年全球电子垃圾中可回收材料的价值为550亿美元，超过了大多数国家的国内生产总值。格雷指出，电子垃圾回收其实是一个有利可图的产业。她说：“垃圾回收需要成本，但同时也能带来好处。如果我们能够找到更好的方式来提取这些高价值材料，消费者最终能够从中受益，买到更便宜的东西，因为这些材料都是回收再利用的。”
国际固体废弃物协会主席安东尼斯·马夫罗普洛斯表示：“我们生活在一个更加数字化的时代，自动化、传感器和人工智能正在改变工业和社会，电子废弃物是这一过程中最具代表性的副产品，必须为电子废弃物管理找到适当的解决方案。”
报告注意到，越来越多的国家开始制定和实施电子垃圾管理政策，通过制定标准、准则和明确责任来管理与电子垃圾相关的行为。格雷特别呼吁生产厂商承担起自己的责任。她说：“生产者应当承担起责任，不只是推出新款产品，同时也要考虑有些东西是可以节省的，比如连线，尽可能让插头和连线与不同设备兼容，这非常重要。”
国际电联秘书长赵厚麟表示，电子设备的使用日益增多，电子垃圾管理是当今数字领域迫切需要解决的问题。（国际在线）
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