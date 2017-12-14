谷歌和新加坡淡马锡报告：东南亚互联网经济规模今年将达500亿美元

谷歌和新加坡主权财富基金淡马锡联合发布的一份最新报告显示，东南亚数字经济的规模越来越不能忽视。
作为印尼和菲律宾等高速增长经济体的所在地，东南亚拥有庞大的互联网用户群，其中主要集中在移动领域。报告称，这将推动该地区的互联网经济规模在今年将达500亿美元，到2025年达到2000亿美元，占地区GDP总值的比例也将由目前的2%攀升至2025年的6%。
“东南亚的互联网用户非常活跃，每天在移动终端上平均花费3.6个小时，比世界上任何其他地区的用户都要多。这一令人难以置信的参与度，为该地区的互联网企业带来巨大的市场机遇。”
移动平台驱动电商发展
报告发现，今年东南亚地区的电商销售总额将达到109亿美元，远高于2015年的55亿美元。增量主要是由诸如Lazada和Tokopedia等电商平台驱动的，中小企业习惯于在这些电商平台向消费者销售产品。
移动打车需求急剧增长
该报告称，今年东南亚地区移动打车服务市场规模预计将达到51亿美元，与2015年的25亿美元相比近乎翻倍，到2025年这一市场更将达到201亿美元。
该报告称，像Grab和go-jek这样的公司已经将他们的产品扩展到消费者以外的领域，包括支付和生活方式服务，这也增加了他们对客户的吸引力。
互联网领域风险资本投资呈几何式增长
报告指出，从2016年到今年第三季度，东南亚互联网公司的吸引风投资本总额超过120亿美元，而2015年全年仅有10亿美元。
2016年这些公司的风险资本投资总额占到东南亚GDP的0.18%，与印度比例持平，缩小了与中国0.30%的差距。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost