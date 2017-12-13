恶作剧不断？英媒盘点美国2017年“荒诞头条”

英媒称，美国总统唐纳德·特朗普入主椭圆形办公室后的执政风格在2017年一直占据着美国新闻的头条位置，但最令读者感到困惑的却是他使用的“covefefe”这个词，而这个词也成为今年最奇怪的新闻之一。
据路透社12月11日报道，今年5月，特朗普在推特网站上发布了一条简短的推文：“尽管负面的媒体covfefe持续不断”。
对于有关这个词是什么意思的提问，白宫官员高举挡箭牌，就连出字典的韦氏出版公司也说不出个所以然。特朗普则把他想表达的意思留给了读者去猜测。他在一条后续推文中写道：“谁能猜出‘covfefe’的真正意思？好好玩吧！”
不过，特朗普并不是唯一令读者抓耳挠腮的人。即便在华盛顿之外，今年也涌现出一大堆奇闻异事，包括荒诞不经的恶作剧和有欠考虑的犯罪行为。
报道称，今年元旦早上，洛杉矶的居民一起床就发现，举世闻名的四层楼高的“好莱坞”（HOLLYWOOD）白色字母标牌被改成了“HOLLYWeeD”。而就在两个月之前，加利福尼亚州选民不顾联邦政府的禁令，以投票方式批准了“休闲用”大麻合法化。
今年3月，得克萨斯州奥斯汀市警方在得到消息后发现了一家非法妓院，不过警方得到的那则消息并非举报信息，而是数以百计的避孕套堵塞了城市下水道。这家名为杰德按摩院的妓院造成的管道堵塞成为确凿证据，最终导致两人因涉嫌卖淫和洗钱被捕。
今年7月，美国海关和边境保护局的工作人员得到了一个令人脊背发凉的意外发现：加利福尼亚州一名男子因试图将3条有剧毒的眼镜王蛇藏在薯片筒里走私入境而被逮捕。
据当局说，在此次策划用薯片筒运蛇之前，这名叫作克鲁克斯的男子以前还曾走私过20条眼镜王蛇，但全都死在运输途中。
再回到政治舞台上。今年5月，一名蹲过监狱且已入耄耋之年的前新泽西州政客在筹款活动中重操滑稽歌舞表演（包括脱衣舞等粗俗内容的）的旧业——不过这一次她一直穿着衣服。
在为一家非营利性舞蹈公司筹款的活动中，年过八旬的前泽西城副市长莱昂娜·贝尔迪尼身着长裙和羽毛围巾奉献了演出。贝尔迪尼年轻时曾用“希望钻石”的名字从事过滑稽歌舞表演。三年前，因受贿罪入狱的贝尔迪尼刑满获释。
报道称，动物新闻也吸引了公众的关注。
数百万人通过网络摄像头观看了一只名为“四月”的长颈鹿产下一只身高6英尺（约合1.83米）的小鹿。全球各地的粉丝目睹了它在纽约州哈珀斯维尔的动物探险公园结束了长达16个月的孕期——当然也是在四月。
早几个月之前，研究人员对科学期刊《生物钥匙》记者说，一种头顶呈黄白色的小蛾子被用当选总统特朗普的名字命名，因为它有着与特朗普相似的发型。
这一被命名为“Neopalpa donaldtrumpi”的新品种昆虫原产于美国南加利福尼亚州和墨西哥下加利福尼亚州。它很可能会飞越拟议修建的美墨边境墙，而边境墙正是特朗普在总统竞选中的一个主要承诺。
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