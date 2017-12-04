微信支付即将登陆马来西亚 与支付宝抢滩东南亚市场

近日，腾讯副总裁刘胜义表示，微信支付在马来西亚申请电子支付牌照一事已经取得“突破”，计划于明年初开始提供服务。届时，马来西亚用户可以把银行账号直接绑定到微信支付，在交易场景中直接使用当地货币林吉特进行支付。同时，腾讯计划把马来西亚作为其扩展微信生态系统的第一个海外国家。
相比起微信支付，蚂蚁金服在东南亚的扩张速度更为迅速。11月，越南国家结算股份公司（NAPAS）与蚂蚁金服签署了谅解备忘录，将支持中国游客在越南出境游时使用支付宝进行消费。蚂蚁金服国际事业群杨昕韵在接受21世纪经济报道记者采访时表示，至此，越南是继新加坡、马来西亚、泰国后，支付宝在东南亚准备大规模铺开业务的第四个国家。
近年来，支付宝和微信支付在国内市场份额已趋于饱和，阿里巴巴与腾讯两个巨头自身的实力也日渐提升。由此，他们的目光转向海外，东南亚便是与中国最近，也最相似的目标市场。
无独有偶，移动支付巨头在东南亚的扩张都首先以服务出境游客为起点，借此迅速落地当地商户。随后，蚂蚁金服通过技术输出，与当地企业合作，打造各国本地版的“支付宝”以吸引本地用户；微信支付则欲通过增加线下场景和提高用户黏性渗透当地市场。在东南亚战场上，两大移动支付巨头的鏖战正愈演愈烈。
服务出境游客助力落地当地商户
从2015年起，蚂蚁金服便在东南亚从最受中国游客欢迎的国家开始，逐一上线支付宝服务，以让中国的消费者到了国外，也可以像在国内一样使用支付宝的各项功能，包括支付、查询商户资料和优惠信息等。截止到2017年6月，支付宝在东南亚已接入超过5万商家。
微信支付则把扩展微信支付线下场景和服务微信用户作为打开东南亚市场的策略，同样是从中国往海外的游客起步。公开资料显示，目前，微信支付已覆盖全球13个国家和地区，并支持12种外币直接结算。
中国往东南亚的游客数量和购买力是此策略背后的助推力之一。今年，微信发布的国庆长假大数据报告显示，黄金周期间，微信用户总出境人数达到数百万级别，其中，东南亚是最受欢迎的目的地。境外消费也随着移动支付方式的海外上线而水涨船高。支付宝发布的统计数据则显示，同期在境外用支付宝付款的人次同比增长七倍多，人均消费金额达1480元人民币，约有370万用户在境外使用支付宝查找当地的娱乐和优惠信息。
因此，对于当地商户来说，不管是支付宝还是微信支付，都是让其获得更多中国游客的有力武器。广州互联网金融协会会长方颂对21世纪经济报道记者表示，以服务出境游客的方式打开市场，是一个“先易后难”的策略，其最大的优点在于容易落地当地商户。“想顺利进入到一个陌生的市场，寻找双方的利益共同点是最好的方法，帮助中国游客在东南亚‘买买买’，就是当地商户和中国移动支付巨头都喜闻乐见的事情。”
撬动本地用户
打入到东南亚市场后，移动支付的下一步则是撬动本地用户。蚂蚁金服与当地企业合作，为当地企业输出支付技术，打造本地钱包，服务东南亚的本地用户。10月25日，蚂蚁金服为菲律宾打造的本地钱包GCash正式上线线下扫码支付功能，这意味着菲律宾开启了移动支付时代。
目前，只有泰国和菲律宾的本地版“支付宝”已正式落地。根据蚂蚁金服向21世纪经济报道记者提供的资料显示，泰国版的“支付宝”Truemoney当地用户数已达1000万。同时，蚂蚁金服在印尼和马来西亚也已和当地企业达成合作，准备为其推出本地钱包。
而微信把马来西亚作为推出本地支付服务的首站，是基于其在马来西亚庞大的用户数量。腾讯副总裁刘胜义此前称，马来西亚的微信用户数达2000万，并且还有很大的增长潜力。
华人比例高的市场特点有利于腾讯在马来西亚推广微信支付这一功能。根据马来西亚统计局的数据，2016 年，在马来西亚人口中，大约有 24% 是华裔。以社交软件属性为依托，微信的嵌入式支付功能可吸引更多的服务，从即时聊天、付款、叫车到购物等，都可以在一个App里完成。
微信支付和蚂蚁金服在抢占东南亚本地用户市场时的策略各有侧重。方颂对21世纪经济报道记者指出：“蚂蚁金服以综合化的金融服务为主，核心是信贷，支付只是一个渠道。所以它在东南亚做好本地钱包后的下一步，就是要做小微企业和个人消费者的贷款服务。”
在另一方面，微信的“基因”是社交，微信的社交场景对比起蚂蚁金服的贷款场景或阿里巴巴的购物场景来说，有天然的优势。“人们的社交需求比支付需求更频繁，微信在具有社交功能的基础上，把电子支付功能也嵌入进去，能够不断增加用户黏性。”方颂说道。
蚂蚁金服全面占优微信或跟随进入
目前，不管是从覆盖地区范围，还是从入驻商户数量来说，蚂蚁金服的成效都更为明显。据公开资料显示，全球来看，支付宝在欧美、日韩、东南亚等超过30个国家和地区接入了数十万家境外线下商户门店。
但刘胜义表示，腾讯并不急于加速海外扩张。方颂也对21世纪经济报道记者分析道，微信支付的布局可采用跟随战略。“等蚂蚁金服成功入驻到大大小小的商户后，移动支付的概念在当地也已经有了基础，微信就可以自然而然地跟随进入市场。”
但微信支付面对的挑战更多地来自于其是否有足够多的用户数量。“在这一方面，微信除了直接进入市场外，也可以通过并购当地企业的方式扩大用户群。”方颂说道。
然而，移动支付在东南亚仍在起步阶段，现金在东南亚的使用率仍然较高，东南亚的基础设施的现状还不足以支撑移动支付的发展速度，这些都是移动支付在抢滩东南亚市场时面对的难题。
野村国际（香港）有限公司副总裁、东盟区互联网分析师Andrew Orchard此前在接受21世纪经济报道记者采访时表示，“在信用卡和电子银行的使用率都比较低的情况下，东南亚居民对移动电子支付的热情并不高。对此，企业要设法找到其他的解决方案，如与当地便利商店合作，通过充值电子钱包的方式，提高电子支付的使用率。”
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost