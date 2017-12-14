2017年最动人微小说，看完久久不能平静

九个故事，九种情怀。你或许读过了这些故事，但再读一次，你依然会感动。2017年最精选的微小说，让你忍不住分享给所有朋友。
01 我的晚年
有一位老人，用了毕生的积蓄，收藏了许多价值连城的古董。
他的老伴过世得早，留下三个孩子，可孩子长大后都出了国，有了自己的生活圈。孩子不在身边，所幸老人还有个学生，跟进跟出地伺候他。
许多人都说：〝看这年轻人，放着自己的正事不干，成天陪着老头子，好像很孝顺的样子。谁不知道，他是为了老头子的钱。〞
老人的孩子们，也常从国外打来电话，叮嘱老父要小心，不要被学生骗了。
〝我当然知道！〞老人总是这么说，〝我又不是傻子!〞
终于有一天，老人过世了，律师宣读遗嘱时，三个孩子都从国外赶了回来，那学生也到了。
遗嘱宣读之后，三个孩子都变了脸，因为老人居然糊涂到把大部分的收藏都给了那个学生。
老人的遗嘱写着：〝我知道我的学生可能贪图我的收藏，但是在我苍凉的晚年，真正陪我的是他。
就算我的孩子们爱我，说在嘴里、挂在心上，却不伸出手来，那真爱也成了假爱。
相反，就算我这个学生对我的情都是假的，假的帮我十几年，连句怨言都没有，也就算是真的！〞
02 最大的炫耀
一老头骑三轮蹭了路边停的一辆路虎，正愁眉苦脸时，这时走过来一个路人。路人问：赔得起么？
老头：赔不起！
路人说：赔不起还不跑，等人家来找你啊！
老头欲言又止，最终还是一步三回头的走了！这时这名路人拿出钥匙开着路虎走了！
人一生当中，最大的炫耀，不是你的财富，也不是你的精明，更不是你的手段；而是一种简单的理解和体谅！
03 轮回
多年前，每到清晨，她要送他去幼儿园前。他总是哭着对她恳求：〝妈妈，我在家听话，我不惹你生气，求你别送我去幼儿园，我想和你在一起。〞
急匆匆忙着要上班的她，好像没听见似的，从不理会她在说什么。
他也知道妈妈不会答应他，因而每天都是噘着嘴边哭喊着〝我不要去幼儿园……〞，边乖乖地跟在她身后下楼。
多年后，她年岁渐老，且患上老年痴呆症。他在为生计奔波打拚，没时间照顾她，更不放心让她一个人待在家里。思虑再三，他想到了一个地方。
在做出抉择的前夜，望着他进进出出，欲言又止的样子，她的神志似乎清醒了许多：〝儿啊，妈不惹你生气，妈不要你照顾，不要送妈去养老院，我想和你在一起……〞
哀求的声音像是从遥远的地方传来，变得越来越弱，最后便成了哽咽。
他沉默了又沉默，反覆寻找说服她的理由。最终，俩人的身影还是出现在了市郊那座养老院里。
在办完手续，做了交接后，他对她说：〝妈，我……我要走了!〞
她微微点头，张着没有牙的嘴嗫嚅着：〝儿啊，记住早点来接我啊……〞
那一霎，他霍然记起，当年在幼儿园门口，自己也是这样含泪乞求：〝妈妈，记住早点来接我啊……〞
此刻，泪眼婆娑的他，别有一番滋味涌上心头。
04 暗恋
毕业后多年。她收到了他的结婚请柬。犹豫再三，她还是决定去赴约。
他变得风度翩翩，十分健谈。他的新娘也很美丽，让她心里一阵伤感。
如果当年自己没有离开，那么站在他身旁的是不是就是自己?
虽然心里很不是滋味，她还是要走过去给他送去祝福。
〝这么多年没见，你变了好多，记得那时你没这么健谈，跟喜欢的人说话总是结巴，好缅腆。〞
她顿了顿说继续说，
〝没想到现在跟新娘说话这么流利，爱情的力量真厉害!〞
他听后，马上脸红到脖子根，说：
〝真……真……真的吗?〞
她突然就泪流满面，不能自已.....
05 借钱
老大的俩双胞胎儿子考上了大学，光学费就一万多。
老大东跑西颠，跑细了腿儿，也没把钱凑够。
为这事，老大吃不香，睡不安，愁起满嘴的燎泡。
媳妇说，该借的都借了。实在不行，你跟老二张个口吧。
老大一听，咧了嘴。
老大说，前年，老二盖鸡场鸭场，跟咱借两千块，可咱连百十块都没借给他。
这个时候找他，我咋张得开口?
那……咱儿子的大学就不上啦?
老大点支烟，狠狠地抽几口，烟雾缭绕，罩着老大那张愁苦的脸。这时，有人敲门。老大开门一看，竟是老二。老二左手一只鸡，右手一只鸭，风尘仆仆地站在门口。
把老二让进屋，老大说，老二，你咋来啦?
老二放下鸡，放下鸭，抹一把头上的汗说，听说俩侄子考上了大学，担心哥凑不够学费，就给哥送来三千块……说着，老二从口袋里掏出厚厚一沓钱，放在面前的桌子上。
老大羞愧难当，一张脸涨成红高粱。老大说，老二，哥对不起你……前年你盖鸡场鸭场，跟哥借两千块钱，可我……
老二摆摆手说：〝哥的家境我知道，嫂子有病，俩侄儿要上学，你打工也挣不了几个钱……再说，你前年不是还借给我五百块吗？〞
〝五百块？〞老大一头雾水。
〝对呀。〞老二说，〝哥，你忘了吗?那五百块，是你托咱娘捎给我的啊……〞
06 私奔
父亲发现15岁的女儿不在家，留下一封信。上面写着：
亲爱的爸爸妈妈，今天我和兰迪私奔了。兰迪是个很有个性的人，身上刺了各种花纹，只有42岁，并不老，对不对?
我将和他住到森林里去，当然，不只是我和他两个人，兰迪还有另外几个女人，可是我并不介意。我们将会种植大麻，除了自己抽，还可以卖给朋友。
我还希望我们在那个地方生很多孩子。在这个过程里，也希望医学技术可以有很大的进步，这样兰迪的爱滋病可以治好。
父亲读到这里，已经崩溃了。然而，他发现最下面还有一句话：〝未完，请看背面。〞
背面是这样写的：爸爸，那一页所说的都不是真的。真相是我在隔壁同学家里，期中考试的试卷放在抽屉里，你打开后签上字。
我之所以写这封信，就是告诉你，世界上有比试卷没答好更糟糕的事情。
你现在给我打电话，告诉我，我可以安全回家了。
父亲当即泪奔!
07 雪
好几天了，天气预报提醒着20号有雪。而20号，恰好是女人的生日。早在两个月前就约好的见面，就在这一天。
一夜的忐忑，见，还是不见？这个能一齐聊到天亮的男人，在网的那一端，深情款款......而身边的丈夫，打着呼，梦中也锁着眉，露出一副不耐烦......辗转反侧，难眠。
那么，就交给老天爷吧，如果雪够大，不便出行，那就从此不见.....
天亮了，抖着手拉开窗帘：世界还是原来的世界，预告了几天的雪，竟然是像征性地飘着几片。
女人迅速的穿好衣服，化上了精致的妆容。走出小区一段路了，丈夫气喘吁吁滴追来，还是一脸的不耐烦：〝有雪又有雾霾，口罩也不带，这么大人了，老让人操心你烦不烦？〞
望着丈夫穿着睡衣拖鞋臃肿的背影，女人心头一热，喊着：〝今天不培训去了，我去买菜，中午吃饺子。〞
08 大餐
今天，齐老板要请我吃大餐。
齐老板是我们这个小城的千万富翁，按说和我一个教书匠是没啥关系的。但富人也有求穷人的时候，齐老板的儿子小豆子刚上初三，成绩很一般。为迎接中考，齐老板请我去当家教，给小豆子补习作文。
昨天他在电话里说：〝明天是您第一次上门，就在我家吃顿便饭吧。〞
送我出门时，妻子打趣说：〝咱家八竿子也打不着一个富贵亲友，这次到有钱人家做客，可别嘴馋吃坏了肚子。〞
我哈哈一笑：〝那是当然，咱虽不富裕，大鱼大肉也常吃。〞
话虽如此，心里还是难免有些期待。到了齐老板家，主人将我迎进门，寒暄几句就上桌了。
保姆端菜过来，我顶着一脸轻松的伪装，暗中却仔细打量着每一道菜：第一道菜是醋溜马铃薯丝，第二道菜是酱牛肉，第三道菜是萝卜炖火腿。
齐老板问我是否饮酒。我表示一向滴酒不沾，但如果有果汁的话，倒是可以喝一点。齐老板愣了一下，笑着说：〝饭前喝冷饮不大好，伤胃。咱们先喝汤，吃完饭再喝果汁吧。〞
保姆刚好端来一大碗紫菜鸡蛋汤，我只好强打精神盛了几勺。
千万富翁家的晚餐，就只是这普通的三菜一汤吗？是故意消遣我吗？草草吃完，我再没兴趣喝果汁，踱到阳台上。
想起临行前妻子开的玩笑，心里憋闷，鼻子发酸。要不是齐老板给的补习费还算丰厚，我真想拂袖而去了。
开始上课，我很快进入忘我状态，全情投入到〝优秀语文教师〞的角色中。滔滔不绝讲了近两小时，突然肚子〝咕咕〞抗议起来。
小豆子惊讶地问：〝周老师，您肚子饿了吗?〞
我讪笑一下，反问他：〝你饿吗?〞
小豆子眨眨眼睛，〝不饿呀。今晚这么多菜，我吃得好饱。〞
〝平时没有这么多菜?〞
〝嗯，平时没客人，我爸和我就俩菜。〞
补习结束，齐老板让小豆子送我，塞给他五块钱。
〝爸，明天你就不用给我车钱了。我送周老师用三块钱，明天上学来回只要两块钱。〞
〝不是四块吗?〞
〝校门口那段路修好了，不用转车，一块钱就够。〞
回到家，儿子见我就嚷：〝爸，我等你回家带我去吃宵夜呢。妈妈说你兼职了，要请客！〞
夜里躺在床上，我失眠了……
09 摘星人
王叔，又在守星星呐?
老王昂着头，在小区广场上快站成雕塑了。我看着他，习惯性地跟他打招呼。
老王是被儿子从乡下接进城享福的，跟我是楼上楼下的邻居。
他常给我描述乡下的夜晚星星挂在浩瀚的天空中有多漂亮，我都当传说听。
从记事起，别说星星，就连太阳我都没见过，如果不是有手机看时间，我连白天黑夜都分不清。
明晚到我家楼顶来守吧，几率大点。我又说。
谢谢！老王很感激，他知道我家住顶层，有楼梯去楼顶。
守了近一个月，都没有看到星星，我开始担心老王在我家楼顶站成雕塑，那我就麻烦大了。
我说，城里最高楼是霄汉大厦，七百八十米，要不去那试试?
太好了！你能带我去吗？老王特别兴奋。没问题。
我开车把老王送到大厦入口，目送老王爽快地掏钱买了顶层观光票，乘电梯嗖地上去了。
后来，老王是不是在霄汉大厦看到了星星我不知道，因为他真的站成了一尊雕塑。
医生对他进行了检测，有生命体征，但不能说话不能动。他儿子只有把他接回家，把他立在窗边，保持看天的姿势。
之后的许多个梦里，我都梦见大雾弥漫的深夜，老王在城市里凌空虚步，几个纵身就消失在空中。
再出现时，手中满是星星，他一颗颗镶嵌在城市上方。
每次梦醒，我都想哭。
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