中俄对深化合作信心满满 上合八国总理首度聚首索契

俄媒称，2017年中俄贸易额将超660亿美元，俄罗斯总统普京在会见中国国务院总理李克强时表达了这样的信心。
据塔斯社11月29日报道，普京指出，两国贸易额正在增长。他强调：“今年1月至9月已达616亿美元，增长是显著和可观的。我相信，今年我们将超660亿美元，贸易额还会增长。”
俄总统表示，两国领导层建立了长期稳定联系，这“完全符合我们战略协作伙伴关系的水平”。
普京相信，11月30日在索契开幕的上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会会议将顺利举行。他说：“请向我的好友、中国国家主席习近平转达最美好的祝愿。”
李克强也谈到了中俄全面战略协作伙伴关系的稳定发展。至于双边贸易，该领域的积极势头从去年起就已显现，今年的增长幅度更是超过20%。李克强说：“这表明中俄之间的合作有很大潜力和广阔前景。”
另据俄罗斯《生意人报》网站11月30日报道，中国国务院总理李克强对国际文传电讯社表示，中俄贸易今年有望达到800亿美元的新水平。
李克强说，今年以来，中俄经贸合作呈现稳中向好的发展态势，合作规模和质量同步提升。他提醒，今年前三季度，双边贸易额同比增长22.4%。
此前，世界银行发布了关于中国经济再平衡的报告。报告指出，近几十年来中俄贸易活力大增：过去10年里，两国贸易额增长近两倍。
世行专家得出结论说：“中国经济的蓬勃发展既给俄罗斯创造了机遇，也带来了挑战。”
此外据塔斯社11月29日报道，俄罗斯总统普京与中国国务院总理李克强的会晤材料中指出，中俄在国际原则性问题上立场相近或一致。
文件写道：“中俄在当代世界秩序的原则性问题和重要国际问题上立场相近或一致，包括乌克兰、朝鲜半岛、中东和北非局势、伊朗核计划等。”
文件强调，在此基础上，两国在国际事务中保持着密切合作。
又据塔斯社11月30日报道，俄罗斯总理梅德韦杰夫当日前往索契，以轮值主席的身份主持11月30日至12月1日召开的上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会会议。会议将首次以八国形式举行——今年6月成为上合组织正式成员国的印度和巴基斯坦将出席。
报道称，上合组织成员国政府首脑、观察员国高级代表和伙伴组织的高级代表将齐聚索契。
俄罗斯政府办公厅工作人员对塔斯社表示：“与会者将以落实具体项目为主，确定在上合组织平台发展经济与人文合作的优先方向。”
他说：“政府首脑理事会会议的议题有：深化成员国间的经贸与人文合作，落实《上合组织成员国多边经贸合作纲要》和《2017-2021年上合组织进一步推动项目合作的措施清单》，以及建立上合组织项目合作融资保障机制的前景。”
这位工作人员指出：“发展贸易投资、基础设施、运输、能源和农业合作的问题将受到特别关注。建立项目合作融资保障机制、扩大通信和信息技术领域合作、完善海关管理、保护知识产权、保护环境等问题也在讨论范畴之中。”
这位工作人员说：“主要问题包括：加强上合组织推动地区一体化进程的作用，实现国家与多边发展战略的对接，在未来建立欧亚经济联盟、上合组织和东盟国家参与的大欧亚伙伴关系的基础上，实现欧亚经济联盟与中国‘一带一路’倡议的对接。”
11月30日，梅德韦杰夫将为此次会议的与会者举行招待会。12月1日将首先举行上合组织成员国政府首脑的小范围会谈。观察员国和其他国际组织的高级代表将在全体会议上加入进来。
报道称，各方的一致立场将反映在联合公报中。梅德韦杰夫将向记者们介绍工作成果。
报道称，上合组织成员国政府首脑理事会的下次会议将于2018年在塔吉克斯坦举行。
梅德韦杰夫12月1日将会见中国国务院总理李克强。俄政府人士表示：“会后两国总理将参观奥林匹克公园的体育设施。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost