中国旅客讲述被困巴厘岛经历：住宿餐饮出租车漫天涨价

英媒称，包含数万中国旅客在内的12万旅客因为阿贡火山影响空中交通而滞留巴厘岛，持续数个月的“火山危机”对巴厘岛观光造成什么冲击？
据英国广播公司网站11月30日报道，阿贡火山喷发火山灰后，巴厘岛的国际机场自27日关闭，影响数百航班，超过12万旅客滞留岛上。29日下午，因为火山灰方向改变，机场暂时重新开放。但机场方面表示，将严密监控火山灰方向，不排除再度关闭机场可能。
滞留巴厘岛的中国旅客简小姐对BBC表示：“如果提前知道（火山活动），就不会来了。”她气愤地说，旅行社明知道几个月前就有火山活动的警戒，近日更有火山喷发的可能，却没有告诉团客，她是到了当地，在26日才经由当地人得知火山可能喷发的消息。
“第一次看新闻看到想哭，”简小姐说，以前在国内只花几十分钟看新闻，现在在巴厘岛是时刻刷手机关注最新消息。在滞留期间，酒店及餐厅涨价，“每天花700元人民币左右，不可能一直等下去。”
另一名在火山喷发前就来自由行的网友对BBC说，出租车一看乘客是中国人就乱跳表，短短三公里要价60元人民币，机票价钱更是涨成天价。
旅行社“恶意隐瞒”？
英媒报道称，中国媒体早在26日就提醒中国公民谨慎前往巴厘岛旅行。在今年9月、10月中国外交部也都提醒过国民巴厘岛旅游可能存在遇上火山爆发的危险。
简小姐在深圳参加五天团，从香港出发。她们预计27日飞回香港，却因为机场关闭滞留。简小姐认为旅行社“恶意隐瞒”，不排除回国之后联名投诉甚至打官司。
报道称，机场开放后，简小姐的回家之路依然漫长。航空公司的回复是，截至12月5日前都没有飞香港的班机，目前她们一团十个人订了12月2日从泗水飞雅加达再飞澳门的班机，旅途从原本直飞的五小时，变成搭17小时以上大巴车到泗水机场，再飞十多个小时的漫漫回家路。
印度尼西亚著名的观光岛屿巴厘岛上的阿贡火山自9月起就测得活动，曾发布过最高级别警戒，并疏散附近民众。中间一度警戒级别下降，但阿贡火山在11月21日又开始喷出浓烟和水汽，将迎来50多年来首次爆发。
“潜水店都关闭了”
报道称，巴厘岛80%的经济来源是观光业，去年有近500万名外国旅客造访，澳大利亚、中国及日本旅客人数包揽前三名。
截至8月，今年到访巴厘岛的中国游客超过100万人次。为了吸引更多中国游客，印尼自2016年开始对中国游客实施免签。
巴厘岛著名潜水点图兰奔距离阿贡火山约一个半小时车程，当地潜水教练尼奥曼对BBC说：“所有在图兰奔的潜水店都关闭了……我们全都撤离了，没有事做，唯一能做的就是祈祷火山快点喷完。”
即将满28岁，在巴厘岛土生土长的尼奥曼从来没看过火山喷发。
报道称，尼奥曼在9月火山活动开始活跃之前，一个月能有35个潜水客人，自从火山警报之后，“几乎没有客人也没有学生。”
报道称，他和家人已经撤离到距离图兰奔约20分钟车程的艾眉湾避难所。
报道称，他也表达对印尼政府的不满，他说五天以来政府没有提供任何帮助，“我们这里很多人，但食物很少。”他说幸运的是，一些当地村民给他们一些干净的水和食物，但政府的援助很少。
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