未来20年亚洲不会有致命危机

专家们在瓦尔代国际辩论俱乐部首尔会议上对2037年前的亚洲提出三种预测：政治矛盾和宗教极端主义加剧，地区经济一体化在解决朝鲜核问题后增强，或者保持现状。
题为：《展望未来：亚洲和俄罗斯部分未来20年的剧本》的报告认为，影响地区形势的关键因素包括核武器在亚太地区的扩散、网络威胁和合作应对威胁的机会、美中竞争、各种贸易同盟的未来。对俄罗斯来说，每种预测都预示着机遇和挑战。
专家们给出的最乐观的剧本是经济大开放带来繁荣。根据这种预测，中国将加强与中亚的关系，但它的势力范围有限。亚洲国家将在网络安全领域协调政策，进而产生“数字共同体”。
同时，民主制度传播伴随着民族主义情绪淡化。这一切将在解决朝鲜核问题的背景下发生。
第二种剧本是在政治矛盾延续的情况下发展经济关系。政治矛盾仍是可能导致局部冲突的刺激因素，但不会有“重大危机”。
总的来说，报告作者指出，这种剧本的实现意味着保持现状，并“在某种程度上可能再现19-20世纪之交的欧洲”。
当时，欧洲主要国家之间积极开展互利经济合作，但无法克服政治矛盾。现在，主角将换成中囯、印度和美国。同时，饱受制裁的朝鲜不会放弃核计划，但也不会走公开冲突之路。
最悲观的剧本是亚洲经济一体化减速并转向双边贸易协议。在政治领域，不扩敌政策的失败将导致冲突加剧，包括网络空间。涉及网络的制裁将发挥更大的作用。
在民族主义壮大和宗教极端主义带来威胁的背景下，民主制度将被削弱。报告作者认为，如果这种预测实现，朝鲜将在未来20年里把核弹头从现在的15枚增加到60枚。
瓦尔代俱乐部专家指出，总的来说，亚洲将进入以中美对抗为主体的“冷对抗”时期。
然而，还有比这更悲观的预测。一天前，俄罗斯外交部副部长伊戈尔•莫尔古洛夫在首尔会议上表示，如果朝鲜半岛当前危险趋势延续下去，地区局势未来几年内或迎来“毁灭式发展”。
他说：“遗憾的是，不得不说，该地区局势存在毁灭式发展的可能。我非常希望地区社会拥有足够的理智去避免这种负面情况的发生。”
俄罗斯国际人文政治研究所专家弗拉基米尔•布鲁捷尔接受卫星广播电台采访时表示，这些剧本在一定程度上都令俄罗斯满意。
他说：“这里没有一种剧本是致命的，即紧张局面不可控地发展，使各国面临在核冲突边缘搞平衡的危险。报告作者排除了这种对所有国家构成威胁的剧本。对于其他可能，俄罗斯心里都有底，不存在与朝鲜半岛局势有关的特殊风险。”
对美国来说情况却恰恰相反，每种可能都意味着一系列挑战，这主要是因为它在朝鲜半岛的军事存在。
布鲁捷尔指出：“总的来说，这是美国的问题，因为它认为自己能以军事方式在朝鲜半岛存在。俄罗斯和中国在那里没有军事存在，因此不直接身陷困局。
这使它们的立场在未来短期和中期内都要有利得多。我认为，朝鲜半岛局势的上述可能对俄罗斯来说都不算太坏，确实不是致命的。
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