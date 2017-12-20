马来西亚紧缺新型战机或不考虑西方 中国将有望中标

马来西亚紧缺新型战机，很久之前引进的2架战机分别是米格29、苏30MKM。米格29也即将退役，为了能适应现代军事节奏和作战要求，马来西亚考虑采购新型战机。
首先考虑的是先进高超的欧美战机。欧美研制的战机各方面性能在世界水平确实处于领先位置，但缺点就是价格高昂。马来西亚政府预计再购置40架以内的新型战机，但是经费恐怕还达不到24亿美元。
在今年年初，马来西亚招标，许多西方国家来竞标，可是令人尴尬的是军事武器的价格越来越高昂，而马来政府的经费还是无法负荷。在现实面前，尽管西方武器再好，马来西亚也只能拒绝。
显而易见，只剩下俄罗斯和中国两者比较有可能在马来西亚的选择名单当中。但俄罗斯的优势就是重型战机，与马来西亚想要的新型战机有出入，如果再向俄罗斯购买米格35，恐怕也同之前使用的米格29相差无几。
能成功竞标的国家，中国的可能性极大。近几年来中国与马来西亚外交关系甚好。目前中国已经推出代号是歼-10C的战机，在各方面性能来说完全能达到马来西亚的要求。歼-10C的航电装备、雷达感应系统都是采用十分先进的技术研制，极大提高作战能力。
不仅具备极强的综合作战能力，在价格方面也是比西方可观。质量和价格上，都具有良好的优势。不管马来政府最终是否选择中国制造，中国已经可以向世界证明不再是以前那个技术落后的国家，现在的中国有自信去竞争。（新浪军事）
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