今年中国访马来西亚游客料达300万人次

马来西亚旅游局华南区办事处处长何素银20日在广州接受记者采访时称，预计今年访问马来西亚的中国游客达300万人次。
在当天举行的“马来西亚魅力所在·庆祝1月24日广州直飞沙巴起航”新闻发布会上，何素银表示，马来西亚一直深受中国游客的喜爱，今年中国国庆长假赴马来西亚的中国游客超过10万人次，同比增长25%，8天长假天天航班爆满；在刚过去的“双十一”期间，根据中国旅游出行服务平台“淘宝飞猪”数据，马来西亚是最受中国游客欢迎的五大出境游目的地之一。
何素银认为，近年来，往返中国与马来西亚的航班越来越多，是两国游客互访更加频繁的重要原因。航空的便利大大拉近了中国和马来西亚的距离。目前中国飞赴马来西亚的航班每周达482个，其中有238个航班从中国华南地区的13个城市飞赴马来西亚、机位超过41000个。
何素银表示，马来西亚是一个美丽热情的国度，拥有多元种族文化遗址，存在了亿万年的热带雨林以及丰富的野生动植物资源，这使得马来西亚成为自然猎奇、亲子教育的理想目的地。除此之外，马来西亚也有世界一流的海岛沙滩和灿烂的海底世界，海岛生态环境保护良好，保留了原始美丽风光，2018年马来西亚将积极推广沙巴、兰卡威、热浪岛、纳闽岛等海岛游。
为了在即将到来的寒假春节旺季中抢占马来西亚等东南亚旅游市场，广东旅行社纷纷提前推出举措进行市场布局。老牌旅行社“南湖国旅”将从1月24日起对马印航空执飞的广州到沙巴航线进行包机，逢周一、周三、周五起飞，并针对包机推出了近20条全新的旅游线路。(中国新闻社)
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