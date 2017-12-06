美国放弃国际承诺后又添新案

法新社12月3日刊发题为《气候协定、联合国教科文组织、伊朗核协议、移民契约：美国放弃承诺的象征》的文章称，美国驻联合国代表团2日宣布，美国将终止参加全球移民契约的进程，认为“《关于难民和移民的纽约宣言》中的一些条款与美国移民和难民政策以及特朗普政府所颁布的移民原则不兼容”。
文章称，2016年9月，联合国大会193个成员国一致通过了被称为《关于难民和移民的纽约宣言》的文件，旨在今后改善国际社会对相关问题的治理。在这一声明的基础上，联合国难民事务高级专员将在2018年联大上提出全球移民契约。该契约以两个中心为基础：设立难民问题全球响应框架和行动计划。美国10月12日宣布将退出联合国教科文组织，谴责该机构“反以色列”。美国将在2018年底真正退出前保留观察国地位。
文章称，自从特朗普就职以来，美国已退出或扬言要退出数个国际协议，这完全是一个主张“美国优先”的总统作用的结果。此前美国宣布美国退出2015年由195个国家缔结的巴黎气候协定，退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），信誓旦旦地要“撕毁”2015年7月签署的伊朗核协议，提出就北美自由贸易协定展开新的谈判。
文章称，特朗普曾把北约说成是“过时的”，后来又否认了自己的说法，并要求北约各成员国增加军事预算。5月，他不言明地支持北约的“第五条款”，也就是规定当一国遭到外来入侵，其他盟国要前去救援。
文章称，世界贸易组织也成了特朗普政府的眼中钉。在7月初的德国汉堡20国集团部长会议上，美国财长史蒂文·姆努钦并没有排除重新谈判各种多边贸易协定的可能性。世界贸易组织的规定尤其有可能阻碍美国实行“边境调节税”计划，后者更有利于出口商，不利于进口商。但它让美国政府变得意见不一，因为特朗普尤其认为它“过于复杂”。
西班牙《国家报》网站12月3日刊发文章称，唐纳德·特朗普再次把大棒挥向旨在解决全球性问题的国际协议。特朗普反对国际社会在应对移民问题上所达成的方向性共识。
文章称，《关于难民和移民的纽约宣言》承诺保护移民和难民的权利，并帮助他们融入目标国的社会和经济生活。特朗普的前任奥巴马是该宣言的支持者之一。
文章称，美国国务卿蒂勒森在3日发表的一份声明中说，美国不支持会妨碍美国“行使主权”加强移民法律执行和确保边境安全的进程。蒂勒森称宣言包含与美国法律和政策不符的目标。他强调，美国作为主权国家的首要责任是确保移民“安全、有序以及合法”。
文章称，在获悉美国退出这一进程的消息后，本届联合国大会主席莱恰克通过发言人对此表示了遗憾。在声明中，莱恰克批评了华盛顿的这一决定，称“没有任何一个国家能够独自应对国际移民和难民问题”。莱恰克指出，美国目前依然是全球最大的移民国家。在制订全球移民契约的进程中，美国的角色至关重要。
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