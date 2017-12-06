环保成中国官员考核新标准 空气质量糟糕或被约谈

港媒称，中国各地的官员每个月都要等一张成绩单。他们想知道自己所在的城市、乡镇和区的排名——不仅是经济状况，还有空气质量。
据香港《南华早报》网站12月3日报道，月度空气质量排行榜上的前几名将得到高达数百万元人民币的奖励。那些空气质量最糟糕的地方将被开罚单，而且当地官员还要被约谈作出解释。
济南的一份官方报纸在有关约谈的一篇报道中说：“（官员们）对排名靠后深感惭愧。他们承诺将痛定思痛……采取特别措施。”
报道称，中国清理空气、河流、湖泊和土壤污染的努力受到一些官员的阻挠，因为几十年来这些官员的事业前途取决于能否推动经济增长。但随着环境保护成为未来5年的重点，北京正努力用一项新标准——绿色目标——来评判官员是否改变了把增长放在首位的思维。
奥地利维也纳大学的中国治理问题专家克里斯蒂安·格贝尔说，环保正在成为官员的新战场，他们过去是根据经济成果和社会稳定来争取获得提拔的。
格贝尔说：“如今有了第三条标准。并不是某条标准比其他标准更重要。但如果你在某个领域不作为，那其他所有成绩都将被视为无效。”
报道称，这场引人注目的解决困扰中国许多城市的雾霾的运动，见证了空气质量成为首要环境指标之一，它具有重大的政治影响。
报道表示，中央和省市相关部门每月都发布空气质量排名。在某些地区，如果排名糟糕，当地领导要被约谈，在另外一些地区，地方政府要接受巨额罚款。
报道称，在首次把空气污染与地方预算联系起来的尝试中，山西省大同市因10月份在改善空气质量方面的进步最大而在上月获得了910万元人民币的奖励，晋城市因空气质量改善不力被罚1590万元人民币。
在11月举行的一次治理污染会议上，环保部部长李干杰强调，要将压力传导到地方。他还说，北京市今年实现关键目标的压力仍然较大。
分析人士称，有越来越多的官员因任由工厂污染环境而落马，这也对整个官僚机构起到了强烈警告的作用。
报道称，2014年修订的环保法明令处罚包庇环境违法行为的官员。自去年7月以来，督查小组被派往全国各地督查环保工作，已有1.2万名官员被处罚。
报道表示，有些地方对这场运动态度冷淡。河北省一名不愿透露姓名的环保监督志愿者说，他听见地方环保官员抱怨，为解决政府督查人员发现的问题，他们必须加班和取消假期。
内地媒体还报道称，有些城市在督查前把工厂统统关闭，不管这些企业是否遵守环保规定。
报道称，美国史密斯学院的中国环保政策专家丹尼尔·加德纳说：“这些督查小组到地方处罚官员是新做法。”环保已经成为本届领导班子的标志性运动。十九大报告中反复提到“环境”和“生态文明”，但没有提到经济增长目标。
加德纳说：“一再提及环境问题，这表明这个问题有多难。地方官员习惯于关注经济增长……突然改变这一思维模式是个挑战。这正是这场运动的真正含义。”
报道称，为此，中国国务院去年12月公布了评价地方政府表现的所谓绿色发展指标体系。90%以上的内容与环保相关，不到10%与经济增长相关。
同时，在地方官员离职时既要评估自然资源的变化，也要评估经济资产的变化。
报道援引分析人士的观点表示，要想让官员像积极完成经济增长任务那样积极投身环保工作可能还需要很长一段时间。
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