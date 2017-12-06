外卖不只在中国流行 欧美四家外卖巨头市值210亿欧元

西媒称，没有餐厅，没有烤箱，也没有服务员，但它们正转变为餐饮行业最大的全球操控者。英国“吃吧”订餐网站、德国外卖超人、美国GrubHub以及荷兰Takeaway，这四家外卖送餐企业的市值已达到210亿欧元，是两年前的两倍多。正因如此，在新旧经济交织的今天，它们才有能力“书写”当今的经济传奇。
据西班牙《国家报》网站12月3日报道，在这些外卖送餐企业的背后已形成了巨大的生态系统，这些生态系统利用着日益庞大的消费者群体或劳动力市场的结构。这类企业广受争议，但却有助于调查财富的去向，因为所有的运作都有迹可循，并通过这种方式推动着餐厅的发展。
餐饮品牌企业主协会秘书胡安·伊格纳西奥·迪亚斯说：“人们越来越忙，就算有大厨陪伴，我们也正在遗失在家做饭的能力。”
报道称，无论在何处，外卖都可以填饱肚子。德国斯塔蒂斯塔调查公司指出，在美国、欧洲和亚洲，外卖送餐行业经营着价值超过600亿美元的生意，中国顾客平均每人每年消费158美元，而美国顾客则达395美元。在欧洲，这一行业带来了很多机遇：数份报告指出，一直到2021年，其强劲的增长速率每年将保持在20%以上。
餐饮品牌企业主协会的数据显示，尽管线上订单只占总经营额的3%，但涨幅却高达48%。美国市场调研公司尼尔森公司统计到去年7300万份食品包裹（通过手机或其他渠道申请）的配送记录，价值约为11.37亿欧元。这一行业就要找到处理这种分配的最好方式了。
尼尔森公司酒店业负责人阿古斯丁·桑斯说：“有一个巨大的疑问，那就是哪种模式更好，是自己负责配送还是把配送业务外包给第三方公司？”
Telepizza等大型连锁产业和中国餐馆数年前就开始拥有自己的配送系统。汉堡王也在2014年末开启了自己的送餐服务。但像麦当劳这样的巨头却依然依赖Glovo这样的外卖平台来赢得千禧一代和其他新顾客的青睐。
报道称，尼尔森公司指出，最大的绊脚石是顾客的低满意度。美国咨询公司麦肯锡公司称，对于60%的顾客而言，配送速度就是关键性因素。
桑斯说：“很多时候，菜送上餐桌的时候已经凉了。很多顾客指出，送到的食物不如你在餐厅吃的口感好。尽管存在诸多障碍，但这并不能阻碍这些品牌想要赢得这场与时间的赛跑。”
据报道，法国邮政下属子公司Geopost旗下的配送平台Resto-In甚至引入了米其林星级餐厅的厨师。该平台在马德里的负责人塞尔希奥·奥索纳说：“并非所有食品都适合外卖，也不是所有包装都能保温或避免挤压。”
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