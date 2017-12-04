马云谈南华早报：不用商业影响媒体判断

香港南华早报2016年被大陆网商阿里巴巴集团收购后，外界关注其编采独立性，阿里巴巴董事长马云今天重申从不干预报社，不能用商业去影响媒体判断，“这是底线”。
马云今天在浙江乌镇世界互联网大会分论坛“网路传播与社会责任”中发表演讲。他说，阿里巴巴投资新浪微博和南华早报，从不干预编采内容，他认为应该尊重新闻，“如果任何商业去影响媒体做正确判断和独立思考，那就没有意义了，社会就乱了套，这是底线。”
他也重申，当初集团敢于进入南华早报，不是因为对南华早报的新闻感兴趣，而是认为这一份媒体在传播中需要新的技术和支持，不能让媒体因为钱而失去正直客观。
阿里巴巴入股的媒体，既有传统纸媒也有网路社群媒体。他说，网路传播应该运用大数据、云计算等强项，至于纸媒，不应该是和网路比快，而是思考“什么是值得放在纸上的内容” ，因为newspaper和papernews不同，前者是传统报纸，后者指报纸上的内容。
马云说，网路上有很多谣言和水军，有时他也会因此沮丧，感觉真正的新闻工作者在网路上的声音越来越少、评论越来越多。
但他对未来还是保持乐观，认为假新闻应该会越来越难存在，因为人工智慧的发展会应用在追踪假新闻和谣言。
去年3月14日，南华早报集团股东大会表决通过向阿里巴巴出售有百年历史的南华早报等媒体业务，阿里巴巴方面出价约2.66亿美元。
南华早报今年7月曾经撤下一篇文章并刊文致歉，文章暗示在香港有多项投资的新加坡籍商人蔡华波与时任中共中央办公厅主任栗战书的女儿关系密切。南华早报拥有的阿里巴巴背景，让此次撤稿风波受到外界关注。（中央通讯社）
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