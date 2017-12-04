美国子宫移植妇女顺利产子

美国得克萨斯州一名接受子宫移植的妇女成功得子，成为美国首例，代表美国医学研究上一项突破。不过，瑞典几年前已传出先例。
美联社报道，一名先天子宫缺失的妇女在达拉斯贝勒大学医学中心顺利产下一名男婴。
医院发言人克雷格•奇瓦莱今天证实宝宝已经出生，但不提供其他细节。为保护隐私，医院没有透露这名妇女的身份。
另据“嗡嗡喂”新闻网站报道，这名婴孩的诞生标志着一项去年开始的临床试验取得重要里程碑。当时，达拉斯的一个医师团队使用捐赠者的器官，完成全美国首例子宫移植手术。
瑞典曾进行类似的移植手术，也成功生产。但达拉斯宝宝的出生代表这个过程在其他地方首度被成功复制。
贝勒大学团队已进行多年的研究，他们招募10名妇女进行子宫移植。2016年10月，医院说有4名妇女接受移植手术，但是由于血流不畅，其中3名妇女不得不移除子宫。
从那时起，医院就不再提供移植手术的进一步信息。但《时代》周刊今天率先报道宝宝顺利出生的消息。报道说，10人中8人已经完成手术，另一名妇女已成功怀孕。
美国生殖医学学会今天发表声明称，达拉斯宝宝的诞生是“生殖医学史上另一个重要里程碑”。
声明说，对天生子宫功能不健全的女性来说，“移植代表着她们能够受孕的唯一途径”。
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