2018年九大休闲流行趋势

为2018年做好准备了？据未来学家们说，新的有趣的一年正在等待我们。
据英国《每日电讯报》网站12月2日报道，作为对未来一年的指导，许多人都会看向《未来100》这篇报告，智威汤逊公司旗下的经济咨询公司“创新集团”将于下周公布这份报告。以下是有关明年人们能够期待看到的一些东西的速览：
互动/个性化电视
创新集团全球负责人露西·格林说，电视和电影消费“已经从一种公共休闲转变成一种私人消遣”。下一步是使电视个性化，就像奈飞公司的互动节目“穿靴子的猫”，观众可以决定情节走向一样。导演史蒂文·索德伯格也与HBO有线电视公司推出了一个在应用程序上让观众控制调查进展的互动谋杀剧《马赛克》。这个新剧设计用于在手机上观看，《连线》月刊预测说，索德伯格可能已经“找到魔法时刻”。
美容产品中的大麻
美容界的大新闻是大麻二酚，又称CBD。大麻二酚是不具备精神活性的植物大麻，以具有抗炎、抗氧化和抗衰老的功效而闻名。勒什和美体小铺都有以大麻为基础的产品系列。上个月斐礼康推出了一个男性护肤系列CBx，其中就添加了大麻的成份。该公司首席创新师克里斯·凯雷斯说：“我们之所以选择植物大麻素，是因为知道它对有压力的油性皮肤有益。”
水下旅行
高端旅行走向新的深度，一系列水下旅馆和餐厅开业。欧洲的首家水下餐厅将于明年在挪威开业，加入马尔代夫的伊特哈海底餐厅的行列。在马尔代夫地区，还有芙花芬岛度假村可以提供海底水疗。另外，迪拜已经宣布推出水下度假村“漂浮威尼斯”，包含餐厅、酒吧、水疗、商店和住宿设施。而一生一次的“泰坦尼克”号之旅将于2018年启程，一个人的花费是10万美元。
2018年的色彩
忘记千年粉红吧，据格林说，现在流行的是Z代黄，一种“毛茛、阳光和柠檬的混合色”。这种深受《怪奇物语》女演员米莉·博比·布朗这样的Z代名人喜爱的颜色显然代表了这一代人的乐观主义和性别中立。时尚博客Man Repeller的数字编辑黑莉·纳曼说：“Z代黄既怀旧又现代。它热情、乐观，饱含能量。”
AR购物
AR或者说增强现实技术，是将计算机生成的形象嵌入到真实背景中，这一技术因游戏Pokemon Go而闻名于世。但未来学家认为，随着苹果公司和脸书公司开发的AR应用，明年这一技术将在零售行业的所有领域流行起来。从顾客可以试穿各种服装的盖璞公司更衣室应用程序中的虚拟更衣室，到顾客可以尝试各种化妆品的丝芙兰公司虚拟画家程序，这一技术正在走向大众市场。纳曼说：“AR将改变我们购物的方式。它将成为我们逛商店和在家中的信息工具，使我们看到家具摆放好后的效果，或是虚拟试穿衣服。”
植物时装
植物趋势永无止境：现在已经有了皮革的真正替代物。最近Zoa公司发明了一种生物材料皮革。时装设计师斯特拉·麦卡特尼宣布，与总部位于旧金山的生物技术公司博尔特服装公司建立合作关系。博尔特服装公司用酵母开发出了一种像植物“丝”的织物。麦卡特尼在一份声明中说：“我觉得终于有了一个新的机会可以将许多行业联系到一起，共同努力，为一个更好的地球而工作。”
健康家装
仅仅吃好还不够，现在我们的家居也要变得健康。进入生物家居，这里设计师们正在围绕健康这个核心设计家具、内饰和所有家装。迪帕克·乔普拉对《福布斯》说：“生物家居是房地产业的下一场革命。”他为迈阿密的缪斯公寓设计了生理节奏照明系统、先进的空气和水净化系统，以及跟随情绪变化的墙壁颜色。在今年的米兰家具展上，就有展示生物照明系统、能净化空气的墙壁、能产生安静音响的声摆等的展位。
垂直农业
垂直农业明年将作为食品生产的一个可行替代方案成为主流。“地下种植”公司是一个位于克拉珀姆地下33米深处的一个农场，该公司利用LED灯照明，生产香草和色拉作物。旧金山室内垂直农业初创公司“普伦蒂”最近吸引了几百万美元的投资，是迄今为止该行业吸引的最大笔投资。连宜家公司都发明了一种厨房水培系统，种植绿植和香草。
墙上有眼
声控技术已经得到广泛运用，但现在它可能要让位于面部识别技术，因为家用物品配备了智能摄像头。风险基金LDV资本公司普通合伙人埃文·尼塞尔森说：“互联网之眼使得那些没有生命的物体可以利用计算机视觉分析系统获得视力。”苹果公司的iPhone X推出了面部识别功能，而脸书公司据报道正在开发与商店摄像头相连的面部识别工具，使得店员能够获得顾客的相关情况。这应该会终结店员有关“您今天怎么样”这样的问话。因为他们已经知道了。
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