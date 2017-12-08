梨含有丰富的维生素、膳食纤维和钙、磷、铁、碘等微量元素。经常吃梨，不仅能预防便秘，还能促进人体内致癌物质的排出。
饭后吃1种水果排光体内致癌物
梨虽然很甜，但其热量和脂肪含量很低，中老年人多吃些梨，可以帮助人体净化器官，软化血管。吃梨还对厌食、消化不良、肠炎、慢性咽炎等疾病有一定的辅助疗效。不过，专家提醒，梨虽然是佳果，也不宜多食，风寒咳嗽、脘腹冷痛、脾虚便溏者以及产妇都要慎食。梨还有利尿作用，夜尿频者睡前要少吃梨。梨含果酸多，胃酸较多的人也不可多食。
饭后吃梨有益健康
梨是很多人喜爱的水果，它不但鲜嫩多汁，并且含有丰富的维生素、膳食纤维和钙、磷、铁、碘等微量元素。经常吃梨，不仅能预防便秘，还能促进人体内致癌物质的排出。
研究员对吸烟者进行了试验，让他们在4天内连续每天吃750克梨，并测定吃梨前后尿液中多环芳香烃的代谢产物1-羟基芘含量。结果发现，吸烟6小时后吃梨，人体血液内1-羟基芘会经尿液大量排出；如果不吃梨，1-羟基芘排出很少。而加热的梨汁含有大量的抗癌物质多酚，给注射过致癌物质的小白鼠喝这样的梨汁，白鼠尿液中就能排出大量的1-羟基芘毒素，从而有效预防癌症。尤其是在吃过煎烤食品、快餐类食品后吃一个梨，是一种健康的生活方式。
另外，梨虽然很甜，但其热量和脂肪含量很低，中老年人多吃些梨，可以帮助人体净化器官，软化血管。吃梨还对厌食、消化不良、肠炎、慢性咽炎等疾病有一定的辅助疗效。不过，专家提醒，梨虽然是佳果，也不宜多食，风寒咳嗽、脘腹冷痛、脾虚便溏者以及产妇都要慎食。梨还有利尿作用，夜尿频者睡前要少吃梨。梨含果酸多，胃酸较多的人，也不可多食。
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