暴涨之后或是暴跌 专家预测比特币狂欢“不会持久”

美媒称，比特币刚刚突破10000美元，立马就跃上了11000美元，随后又从高位暴跌。据“比特币柜台”网站计算，今天下午买入1比特币的成本，最高大约在9800美元，最低为9300美元。年初，1比特币的价格大约为1000美元。
据美联社伦敦11月29日报道，比特币及其他虚拟货币今年以来出现令人眼花缭乱的暴涨，金融界对其价值及其是否可能再暴跌回去以及何时暴跌的看法存在分歧。摩根大通首席执行官曾经把比特币称作“诈骗”，因为它除了软件代码之外没有任何基础，而且未得到任何金融当局的支持。
报道称，其他主管，包括国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜·拉加德则认为不应排斥虚拟货币，它们可能有利用价值，比如作为货币不稳定国家的支付手段。部分国家则试图扼杀比特币交易。
比特币诞生之初是为了替代政府发行的货币。因为它可以匿名交易，所以深受一些希望对其金融活动及身份保密的人士的欢迎。
报道称，这种数字货币是由所谓的“挖矿者”创造的，他们经营计算机农场，通过解决复杂的数学难题来核实其他用户的交易。作为交换，这些挖矿者获得比特币。比特币以网上交易定价存入账户后可以转换为现金。
虽然虚拟货币最初主要用作支付方式，但最近数月已在投机者中成为抢手的投资产品。
据报道，英格兰华威商学院金融学助理教授达尼埃莱·比安基说，比特币价格上涨的主要原因在于需求增长，同时也是因为比特币的供应保持固定。目前总共只有2100万个比特币可供采挖。比安基还指出，比特币交易正日趋专业化并面向普通公众。他认为虚拟货币将“被广泛接受”，并预测比特币价格还会进一步攀升。
他说：“来自投资者和投机客日益旺盛的需求压力说明，比特币的价格在不久的将来还会进一步升高。”
其他人持相当怀疑的态度。伦敦艾福瑞公司资深市场分析师尼尔·威尔逊说，比特币正“照本宣科地吹大投机泡沫”。
报道称，当专业投资者开始进入比特币市场时，新市场就迅猛发展。随着更多的人冲入市场分享收益，市场出现狂欢。威尔逊说，比特币可能还会进一步上涨，但他认为泡沫破裂只是时间问题，不是是否会破裂的问题。他说：“这种东西从来就不会持久。”
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