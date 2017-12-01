美军强化在黑海存在：给盟国吃定心丸 跟俄叫板

美国《星条旗报》网站11月29日报道称，美国“詹姆斯·威廉斯”号驱逐舰近日驶入黑海，成为过去3个月里在该地区进行巡逻的第二艘美国军舰。在这个地区，乌克兰政府军和得到俄罗斯支持的分离主义武装之间的战斗加剧了。
另一艘阿利·伯克级驱逐舰“波特”号在今年8月完成了类似的任务。目前的巡逻表明美国海军在黑海的出现更加频繁，而以往其军舰只是偶尔造访黑海。
自2014年吞并克里米亚半岛并支持乌克兰东部的分离主义武装以来，俄罗斯一直视美军海军在黑海的存在为一种侵略性姿态。美国和欧盟的对俄制裁使东欧大部分地区陷入紧张状态。
美国海军没有为其黑海巡逻频率的提高赋予任何特殊意义。官员们称，驱逐舰前往那里是为了增援盟国防务以及保护具有经济和军事重要性的水域。负责第六舰队战区军舰调派的泰特·韦斯特布鲁克上校称，除了安全巡逻外，这艘驱逐舰还将与乌克兰和土耳其海军共同训练。他说：“这些多国行动将提高我们在这个极具战略性的地区的共同作战能力。”
一些分析人士称，华盛顿必须在该地区保持军事存在，以便让对俄罗斯军事活动感到担心的盟国放心。
当“威廉斯”号25日驶近黑海时，一架俄罗斯战斗机曾在黑海上空飞至距美国海军一架P-8A“海神”侦察机不足50英尺（约合15米）处，产生的气流使后者机身倾斜。被美军官员称为危险和缺乏专业性的这一事件凸显了两军之间的紧张关系。
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