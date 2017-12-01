中共与世界政党举行高层对话会：约200多个政党报名参会

美媒称，中国共产党计划于11月30日至12月3日在北京举行中国共产党与世界政党高层对话会。这是中共首次与外国政党举行如此高级别的对话会，显示中共在国际领域掌握更大话语权的抱负。
据美国外交学者网站11月29日报道，中共中央对外联络部11月24日就即将到来的世界政党对话会举行了媒体吹风会。中联部副部长郭业洲说，对话会的主题是“构建人类命运共同体、共同建设美好世界：政党的责任”。
报道称，“构建人类命运共同体”是中国国家主席习近平提出的标志性的中国外交政策理念。中国官员在不同国际场合反复使用这个理念。
报道称，同时还担任中共中央总书记的习近平将在对话会开幕式上发表主旨讲话。
郭业洲解释了中共举办这个对话会的原因，称是为了“全面介绍十九大精神，深入阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，系统宣介我们党关于推动构建人类命运共同体、共同建设美好世界的主张”。
他补充说：“我们党是开放包容的，既向世界介绍我们的经验做法，也向世界学习。”
郭业洲强调，此次对话会“在我们党的历史上具有开创性意义，在世界政党史上也具有突破性意义”。
他透露，截至目前，已有来自120多个国家200多个政党和政治组织领导人报名参会。
报道称，中联部没有发布与会者具体名单。根据可靠消息，缅甸国务资政昂山素季似乎是与会的最著名人物。昂山素季可能希望借此机会加强中缅双边关系。
今年10月，中国外长王毅阐述了中共向外国传递信息的终极目标。他说，中国共产党始终把为人类作出新的更大贡献作为自己的使命，这凸显了中国共产党人的历史自觉，国际视野和世界关怀。他还说，这既是我们党同其他国家政党的重要区别，也是我们党树立起的国际形象。王毅还表示，建设新型国际关系，不仅是中国作为社会主义大国应当为人类社会发展承担的历史职责，也是中国共产党人为人类政治文明进步应当推进的历史使命。
报道认为，即将到来的对话会将成为中共向世界推介其独特模式的重要步骤之一。
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