朝警告美“海上封锁”等于宣战

在近期试射导弹进行挑衅后，朝鲜周日对美国可能对朝鲜实施海上封锁发出警告，说朝鲜将把这种行为视为“宣战”。在朝方发出警告之前，美国国务卿蒂勒森最近提到“行使对进出朝鲜的海上货物运输进行封锁的权利”。
朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》在一篇评论文章中说：“若美国及其追随者对朝鲜实行海上封锁，我们将把这种行为视作对朝鲜神圣不可侵犯的主权和尊严采取暴力行动，也相当于公开宣战。”
《劳动新闻》还说：“如果我们看到对方有任何举动将海上封锁付诸实施，我们就必须作好准备，立即对此作出回应并采取无情的自卫措施。”
朝中社周五发表了一篇类似的英文报道，称“朝鲜永远不会容忍美国对朝实施海上封锁，因为这样的行为侵犯了一个独立国家的主权和尊严”。
尽管首尔重申反对通过军事行动——包括采取先发制人式的打击——来解决核僵局，不过学术圈里也开始出现有关海上封锁的话题。
【路透社东京12月10日电】据曰本海上自卫队称，随着朝鲜快速推进的武器计划在周边地区引发紧张，美国、日本和韩国将从周一开始举行为期两天的导弹追踪演习。
曰本海上自卫队说，此次演习将是美日韩三国第六次分享追踪弹道导弹信息的演习。不过，海上自卫队没有透露美国在韩国部署的颇具争议的“萨德”反导系统是否会参与此次演习。
韩国周曰还宣布将对朝鲜的20家机构和12名个人施加新的单方面制裁，禁止韩国人与被制裁对象进行任何金融交易，以“切断朝鲜的非法资金来源”。
【法新社联合国12月10日电】联合国负责政事务的副秘书长费尔特曼近日罕见地访问朝鲜。他周六警告说，存在因错判形势而导致与朝鲜爆发冲突的严重风险，他同时敦促平壤当局要保持沟通渠道的畅通。
在朝鲜宣布试射能打到美国的新型弹道导弹后不到一周，费尔特曼对朝鲜进行了访问，这是自2010年以来首次有联合国高级外交官出访朝鲜。
联合国发布公告说，费尔特曼会见了朝鲜外务相李勇浩和外务省副相朴明国，他们“一致认为目前的局势是当今世界上最紧张和危险的和平与安全问题”。
费尔特曼说：“目前迫切需要避免错判局势并开放沟通渠道，以降低冲突风险。”他强调国际社会致力于找到和平解决办法。
朝中社稍早前表示：“美国对朝鲜的敌视政策和核讹诈才是朝鲜半岛目前紧张局势的罪魁祸首。”但它还说，朝鲜已经和联合国达成共识，“会通过各级别官员的访问将沟通常态化。”
【埃菲尔联合国12月9日电】联合国负责政治事务的副秘书长费尔特曼在访问朝鲜期间与朝鲜当局一致认为，半岛局势是全球最严峻的和平与安全问题。
联合国周六发布公告，简单介绍了费尔特曼本周访朝期间与朝鲜外务相和外务省副相展开的一系列会晤。
公告指出，双方交换了有关半岛局势的观点，费尔特曼强调朝鲜应当执行联合国安理会旨在解决朝鲜危机的决议，同时还表示只有通过真诚对话才能找到外交解决办法，时间在对话过程中是至关重要的。
费尔特曼要求朝鲜避免误判，同时开启对话渠道以降低爆发冲突的风险。他还强调，担忧紧张局势升级的国际社会致力于在半岛找到一个和平解决危机的方法。
公告还称，费尔特曼会见了联合国驻朝工作人员。他还视察了联合国在朝的多个项目，包括一家儿童食品厂、一个乳腺癌研究机构和一所儿科医院，进而对联合国在朝开展的旨在救死扶伤的实地工作有了更深入的了解。
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