香港证监会原主席评世行发展报告：经济发展并非只有一种模式

港媒称，随着新成立的、由诺贝尔奖得主约瑟夫·施蒂格利茨和迈克尔·斯彭斯共同担任主席的全球经济转变委员会开始运转，我们应该反思新兴市场能否制定出一种行之有效的新发展模式。
香港《南华早报》网站12月8日刊发了香港大学亚洲环球研究所研究员、香港证监会原主席沈联涛题为《在错综复杂的世界中，经济发展并非只有一种模式》的文章。
文章称，世界银行是世界上最重要的发展融资机构，其发布的《世界发展报告》对发展融资方面的观点具有导向作用。然而，最近发表的一篇对过去五份报告（指2013、2015、2016、2017和2018五版报告——本网注）进行综述的博客文章表明，一种新的华盛顿共识正在形成。
文章认为，自由市场的理想主义模式已经一去不返了。相反，世界银行已经考虑到复杂性、背景、在实践中学习、政治和理念等因素——这一切都是经济从业者自全球金融危机以来进行的重大检讨。
2010年的《世界发展报告》颇有预见性地指出，气候变化将给新兴市场造成更大的伤害，因此必须立即关注减缓气候变化的问题。
随着脆弱的国家继续破产，2011年的报告审视了冲突和安全问题。这些国家破产是因为它们脆弱的机构无法应对冲突、安全、腐败、正义和就业所共同构成的压力。
2012年，世行探讨了发展中的性别问题。这似乎是一个常识：如果享受同工同酬的女性在就业者中所占比例有所增加，那么劳动者的收入将有所增长。
2013年，世行报告探讨了就业问题，发现年轻人的失业问题和就业预期是最紧迫的政策重点。在过去两年里，由于机器人技术、3D打印和人工智能造成的影响，上述问题已经成为最紧迫的政治关切之一。
2014年，世行报告关注了风险管理，风险管理在全球金融危机爆发前夕显然被忽视。
2015年，世行报告罕见地探讨了思维、文化和行为。报告团队从经济学的舒适区步入心理学和其他社会科学领域，论证决策者可以通过超越经济学的思维来推动发展。
文章指出，在2016年至2018年的三份报告中，世行先后探讨了数字化、治理和法律以及学习的问题。利用技术来加速发展的问题并不新鲜，而创新和技术正如何令陈旧观念和工作流程过时这一点也越来越明显。
在治理问题上，行长金墉提出了一个正确的问题：是什么让政策带来改善生活的结果？通过摆脱对发展的纯技术分析、进入政治经济领域以研究如何作出正确选择和有效实施政策，世行终于接受了世界是一个错综复杂的体系这一点。
文章认为，最新的这份关于学习的报告（即2018版报告）直击发展核心。然而，许多社会的教育和学习都存在缺陷，这令大量人口陷于贫困。许多国家在教育方面花费巨大，但结果并不总是理想的。这份报告的问题在于世行的行文风格引发了争议。
沈联涛称：“我对世行报告提出的批评意见是类似的：它们太冗长，技术性太强，试图消除所有问题。发展领域的从业者知道，大多数政府在四至五年任期内实施三项主要倡议已属幸运。他们必须突出重点。”
文章称，的确，精英们已经失去人们的信任，因为他们承诺过多而兑现不够。民粹主义叛乱基本上反映了以下观点，即当前的思考服务于1%人口的利益。世行报告的啰嗦冗长掩盖了以下真理，即成员国在为99%人口提供服务时面临困难。
过去，条条大路通罗马。今天，你不需要去华盛顿找发展点子。这本身就意味着发展理论发生了深刻的变化。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost