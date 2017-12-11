研究表明：人类的身高寿命和身体表现已经达到极限

美媒称，人类也许已经到达了身高、寿命和身体性能的最高极限。最近的一项综述性研究显示，人类存在生理极限，而人类活动对环境的影响——包括气候变化——可能对这些极限产生不利影响。这项由《生理学前沿》杂志发表的综述是同类研究中的第一次，它涵盖了120年的历史信息，同时考虑了遗传和环境因素的影响。
据美国每日科学网站12月6日报道，尽管有人类寿命一代比一代长的说法，但是这项综述显示，人类可能存在无法逾越的生物学极限。成员来自法国全国各地的一个跨学科研究小组对历史文献中呈现的趋势进行了研究，得出结论认为，人类身高、寿命和体能的生物学最高极限似乎出现了一个平坦期。法国巴黎笛卡尔大学的让—弗朗索瓦·图桑教授解释说：“尽管在营养、医疗和科学方面在继续取得进步，但这些指标不再增长。这表明，现代社会已经让我们的种群达到了极限。我们是第一代意识到这一点的人类。”
报道称，人们将不会看到极限的不断提高，而是看到人口中达到以前所记录下来的那些最高极限的人数占比的变化。这些指标的走平所产生结果的例子包括体育纪录越来越少被打破，以及更多的人达到却无法超越当前的最高预期寿命。
不过，当研究人员考虑环境和遗传因素结合在一起可能如何影响我们到达这些上限的能力时，他们发现人类对环境的影响将在其中发挥关键作用。图桑教授预言道：“随着来自人类活动的更多压力将导致对人类健康和环境的破坏性影响，这将是本世纪最大的挑战之一。我们今天可以看到的目前人类能力下降是一个迹象，它表明包括气候在内的环境变化已经在导致越来越多我们现在不得不加以考虑的制约因素。”
图桑教授解释说：“对衰弱趋势的观察可能提供有关某些东西将发生变化、但却并不是朝好的方向变化的早期信号。过去10年某些非洲国家人口的身高出现了下降：这表明某些社会不再能够为他们的每一个儿童提供足够营养，不再能够维护他们年轻成员的健康。”
为了避免人类自己成为导致自身衰落的原因，这些研究人员希望他们的研究结果将激励政策制定者把重点放在提高生活质量的策略上，并且最大限度提高可以达到这些生物学最高极限的人口的比例。不过图桑教授警告说：“既然我们知道了人类的极限，这就可以作为各国确保大部分人口的身体能力尽可能达到最高值的明确目标。随着环境制约因素的不断恶化，可能需要耗费更多能源和投资才能平衡不断上升的生态系统压力。不过，如果获得成功，那么我们将看到身高、寿命以及人类的大多数生物指标的逐步提高。现在最根本的挑战是让这些指标维持在高水平。”
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