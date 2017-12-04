中国网络借贷催生用户数据黑市：每条用户信息仅4元

英媒称，在线消费贷款在中国的兴起，已经催生了一个活跃的专门买卖被窃用户数据的黑市。
据英国《金融时报》11月30日报道，五年前在中国几乎不存在的消费贷款业务，在过去18个月里通过网站和手机app迅速发展，其背景是大批金融科技初创企业成立，它们利用大数据来评估客户的信用风险。
报道称，自10月以来，两家这样的公司，趣店和拍拍贷，在纽约完成了首次公开发行（IPO），充分利用了投资者对金融科技的热情。不过，它们的股价在近几周下滑，原因是中国有关部门对该行业进行整治。中国监管机构上周暂停发放新的在线贷款机构许可证。
报道认为，监管机构主要关注不合格借款人的违约风险以及粗暴的催收做法，专家们还提出了数据隐私方面的担忧。
“消费者知道贷款平台在采集他们的数据，但他们并不知道是谁在出售数据，”艾媒咨询首席执行官张毅表示。“在大多数情况下，这些平台不是以销售数据为主要业务，否则它们无法生存。但是管理数据的员工是数据泄露的主要来源。”
在社交媒体平台上一个专门讨论消费信贷的聊天室中，英国《金融时报》联系了一名自称是在线贷款机构员工的人，此人声称有用户数据可以出售。
《金融时报》写道，他提出，能够以每条用户信息4元人民币的价格，提供全名、身份证号码、电话号码和贷款限额。
报道称，贷款app也通过合法销售数据（在用户同意了杂七杂八的条款及条件之后）来补充贷款收入。
报道称，三大贷款app——趣店、拍拍贷和用钱宝——的条款及条件授权这些公司向第三方“提供”数据；法律专家称，这一条包括出售数据。除了通过自有资金放贷的在线消费贷款集团外，P2P贷款机构——包括在纳斯达克上市的和信贷——也采用类似条款。
报道称，除非用户接受这些条款及条件，并授权自己的手机操作系统允许app访问联系人、地理位置、存储文件和其他数据，否则用不了这些app。
报道称，趣店29日表示，其从未出售或出租用户数据。该公司表示，针对数据泄露的报道，已启动一项内部调查，迄今未发现有任何泄露，但调查仍在进行。拍拍贷、用钱宝以及和信贷没有回应记者的置评请求。
分析师们表示，用户数据的许多买家来自其他消费贷款平台，他们希望识别曾经从其他平台借款的潜在客户，尽快打开自己的业务。用户作了登记、但从未借款的平台，也可能选择将用户信息卖给竞争对手。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost