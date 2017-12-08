驻日美军又出乌龙 日媒称疑美军机零件砸中幼儿园

据日本广播协会网站12月7日报道称，7日上午10时20分许，位于冲绳县宜野湾市野嵩的“绿丘保育园”房顶上发出物体掉落产生的巨大声响。工作人员发现，一个筒形物体掉落在房顶，于是通报了警方和市政府。
据保育园方面介绍，当时园内共有61名小朋友和约10名保育员，并无人员受伤。
据警方消息，筒状物长约9厘米，直径约7厘米，为塑料材质，上面用英文写有“起飞前摘掉”及“US”的字样。
声响发出时正值美军军机刚刚飞越保育园上空，警方认为，筒状物或系从美军军机掉落，并将就此询问美军。
据防卫省消息人士透露，当时，美海军陆战队的直升机恰巧在附近飞行。
“绿丘保育园”位于距离美军普天间基地大约300米的住宅区，由于处在飞机跑道的延长线上，不时有军机飞过上空。
小野寺防卫相在防卫省接受采访时表示：“美军军机从保育园上空飞过后，院内房顶出现巨大响声，并发现有物体掉落，随即闻到有类似火药燃烧的味道。由于事发保育园，着实令人忧心，我们将充分确认事实，并有意照会美方。假设果真是从美军军机掉落，我们将严肃向美方要求确保安全。”
据冲绳县方面的消息，自1972年冲绳回归以来，截至本月1日，县内共确认发生美军军机零部件掉落事故67起。
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