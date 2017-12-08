清除中国货会怎样？这名日本人家被搬空人已裸奔

日本爆买热潮的那段日子里，部分国人一味地追求“Made In JAPAN”，甚至有人认为，出国买国货是一件非常不可思议的事情，殊不知国货很早就走向了世界，许多高端的商品都是出自中国之手，可以说在各个国家见到“Made In CHINA”是一件很平常的事情。
在部分国人出国避开国产货以外，其实有许多的日本人的家里，从吃到穿到用，很多东西都是国产的，连iPhone都是中国产的。某节目做了一个实验。去一个日本人的家里，如果移除“Made In CHINA”的产品的话，会变成怎样呢？
简单说一下房间的布局，这是一个在东京都内的三层的独栋小楼。主人公与妻子和两个孩子居住在这个房子里。
一楼是书房兼储藏室、浴室和洗脸台
二楼是25平米大小的客厅
三楼是卧室及儿童房
这一次移除的对象是：只要物件张贴着“Made In CHINA”或者是中国产的零件。
首先专家就早早放话，这间房间里有很多东西会消失。
先从蓝光录像机下手，外面张贴着“Made In JAPAN”。
而专家却建议将录像机拆开，表示里面绝对会有中国产的零件。结果一拆开。。。果然有。。。这个东西被作为移除的第一对象。
由于录像机里面太脏，主人公打算清理一下让对方收走，结果拿来的吸尘器还没用，就被专家指出：“你这个绝对是中国产的”。
空调、洗衣机也是中国产的，被封上条。
面包机、空气清新机、体重计等都是中国产的。
意外的冰箱由于运输很困难，一般日本的冰箱都是日产的。
主打节能的LED灯也是中国产的，目前LED的制品在中国占据了世界市场的最大份额。
转移到一楼书房，开始调查衣物。
衣物专家表示，日本国内的衣服有8成以上都是中国制造，虽然以往的中国制造给人廉价的印象，但实际上在日本的服装产业中，中国才是世界标准，许多的奢侈品牌都在中国生产。
专家随手拿了一件主人公看起来有些高档的西装，一看标签就找到了中国产。目前中国的缝制技术是世界顶尖的，许多高档的衣物都出自中国之手。
没错，这位主人公的衣服几乎都是中国制。。。大部分都被收走了。
在鞋子的生产量中，中国也是世界第一。主人公鞋柜中28双鞋子有13双都是中国制。
家中的玩具几乎都是中国制。
清点了主人公家里的中国制品。
619件中国制的物品被搬走。
剩下的留在家里的都是大件的家具，几乎是印度尼西亚的。
日本人现在的生活大部分依赖的是东南亚。
节目组突发奇想，将主人公的家撤去东南亚的东西。
再次搬走了118件东西
搬家后变得更空了。。。
最后，节目组检查了主人公的衣服，结果是中国制。
主人公的生活瞬间回到了日本的江户时代（那个时候还没有电灯）。（环球时报）
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