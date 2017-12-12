中国研究核能供暖：一座反应堆可为20万户供热

中国媒体报道称，中核集团11月底在北京正式发布了其自主研发的“燕龙”泳池式低温供热堆。
据报道，一座400兆瓦的“燕龙”反应堆可以供应2000万平方米的建筑面积供暖，相当于20万户三居室。
中国长期以来以燃煤作为发电和民间冬季供暖的重要来源，不过由于中国空气污染问题恶化，官方正努力寻找其他能源替代来源。
综合路透社、德国之声报道，“燕龙”区域供热反应堆的原理是用小型低温核反应堆取代燃煤或燃气锅炉，进行供热。由于低温反应堆温度不会超过摄氏100度，因此被认为安全性高于传统反应堆，它的另一优势是可以直接与现存供热网络并网。
上海核工程研究设计院副总工程师顾申杰对路透社表示，这项技术已经研发成熟：“他们（中核集团）已经（使用这一技术）为他们的研究所和其他办公建筑供暖，顺利运行三年”。他认为，下一步的发展便是将该项技术进行商业化转换。
报道称，利用传统核能发电厂供热在俄罗斯和东欧地区较为普遍，但中国旨在成为第一个专为城市供暖建造核反应堆的国家。
中核集团科技委常委程慧平表示，对于大部分地区依然依赖“集中供暖系统”中国北方而言，区域供热反应堆可能是一个理想方案。
按照该集团的说法，“燕龙”系统所需要的放射性物质仅相当于一个装机容量10亿瓦的传统核能发电厂的2%，不过核能供热的理念要得到公众接受，仍存在一定难度。
在今年年初的一次会议上，程慧平表示：“我们必须面对中国北方5亿到6亿的老百姓，告诉他们泳池反应堆是绝对安全的。”
报道称，除了安全因素之外，区域供热反应堆在经济上是否划算也仍是一个问题。中核集团表示，预计核能供暖的价格约为每千兆焦耳30到40元，低于天然气供暖。但一位核工业咨询师对路透社表示，区域供热反应堆的经济可行性依然难以预测。
上海核工程研究设计院的顾申杰也指出，审批过程将持续较长时间，每个项目都要通过环境评估及概念设计审核。他表示：“我不认为这会在五年之内完成。”
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