中国“洋垃圾”禁令愁坏英国官员 回收太贵只能加税

英媒称，专家们警告说，由于中国禁止进口回收的废品，英国地方市议会可能拒绝回收塑料并增加税收。
据英国《每日电讯报》网站12月7日报道，英国目前的废塑料有2/3被运送到中国。但是作为一项被宣扬为反洋垃圾运动的加强独立性的努力，中国从明年3月起将不在接受回收的塑料。中国政府还宣布了对于其他进口废品如硬纸板的更高的质量要求。这些都将可能把英国地方市议会的废品回收作业陷入混乱。
地方政府代表已经表示，此举将对财务产生“重大影响”，并进而很可能影响市政收费和垃圾清运服务。目前地方市政当局通过废品回收获得收入，以此抵消部分市政运营成本。它们或是自行从垃圾中分拣出可重复使用的材料卖出商家，或是——在不对垃圾进行分拣的情况下——向回收承包商支付比传统垃圾填埋场或焚化厂的收费低一些的费用后，由承包商把垃圾运走。
报道称，中国禁止进口废塑料意味着每年大约54万吨的塑料垃圾现在可能没有地方可去。尽管其他制造业国家如马来西亚和越南也接受回收的塑料，但它们的容量与失去的中国市场不可同日而语。
地方政府废品回收顾问委员会执行长李·马歇尔说：“预算十分紧张，由于这个原因，那些还没有考虑过增税的市政议会现在有可能会考虑这么做。英格兰的一些地方已经在实行三周收一次垃圾的做法，因此可能会有更多地方也这么做，而且还会缩短垃圾倾倒场所的营业时间。这将是不得人心的。”
绿色和平组织对海关数据的分析表明，从2012年起英国向中国运送了270多万吨塑料垃圾。马歇尔说，即便像马来西亚这样的小一些的国家有能力接受英国回收的废品，它们也许可能不会开出一个值得对垃圾进行分拣和运输的价格。他告诉英国《卫报》：“如果你与制造塑料产品的英国工厂进行妥善接洽，那么在英国国内对废品进行回收利用，同时在建立起回收利用废品的基础设施就会具有商业和环保意义，这是一个真正的机遇。”他和其他慈善机构的代表质疑政府为应对这一变化而进行的准备。
英国环境、食品与农村事务部的发言人说：“我们正继续与垃圾处理行业及环境局展开合作，以了解中国政府拟议的限制废物进口做法对整个行业的影响。我们还将研究在国内进行更多垃圾回收处理的办法，作为我们资源和垃圾处理战略的一部分。”
报道称，根据欧盟制订的目标，到2020年英国必须回收利用所有家庭垃圾的至少一半，目前的比例是43%。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost