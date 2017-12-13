朝鲜已获得生化武器技术

在朝鲜2006年进行首次核试验前5个月，美国情报官员向国会提交了 一份报告，警告朝鲜也正在进行生物武器方面的秘密工作。报告说，这个共产党政权早就获得了导致天花和炭疽的病原体，组建了科学家小组，但似乎缺乏某些技术能力。
10年后，技术障碍似乎正在消失。据美国和亚洲的情报官员及武器专家说，朝鲜正在稳步采取行动，获得可能用生产先进化物武器系统的基本设备，包括能够成吨生产微生物的工厂和专门进行基因改造的实验室。
与此同时、金正恩领导的政府还派遣本国科学家到国外修习高级微生物学学位，同时向发展中世界出售生物技术服务。
这些成果令美国分析人士感到震惊，他们说，朝鲜如果愿意的话，也许能迅速发展到以工业规模生产生物病原体的水平。官员们和分析人士说，这种举动可能会给朝鲜政权带来又一种可怕的武器，在未来的冲突中威胁邻国和美国军队。
不过，有机会接触机密文件的美国现任和前任官员们表示，迄今为止，他们尚没有看到确凿证据证明，金正恩已经下令生产除样本和原型以外的实际武器。
一位了解情况、但要求匿名的美国官员说：“挥之不去的问题是，朝鲜人为什么要获得这些材料和技术，却不生产出武器？”
但这位官员与接受采访的其他人一样，也承认间谍机构可能无法发现朝鲜武器项目的变化，因为新的战斗能力被嵌入民用工厂中，这些工厂表面上是生产农产品和药品的。
2015年6月6日，金正恩下令一组朝鲜摄影师前往新命名的“平壤生物技术研究所”参观，该研究所是一个面积庞大的两层楼设施，此前这里曾是一家维生素工厂。
对于研究视频的美国分析人士来说，画面令人始料未及：由军方管理的这些设施内陈列的都是非常昂贵的设备，其中包括用于散装大量活性微生物的工业级发酵罐，以及用于将大量细菌孢子变成细粉以方便使用的大型干燥机。
由于可以用于生物武器项目，根据国际制裁，这其中许多设备都是被禁止出售给朝鲜的。但金正恩身穿白色实验室外套，身后跟随着一队科学家及军方官员，几乎是十分愉悦地在炫耀这一切，如同他在视察该国的核武器和远程导弹设施时所表现出的那种全神贯注的姿态。
这是朝鲜首次公开确认这些设备的存在，一些美国和亚洲专家认为，这是一种非常不详的征兆。
负责核、化学和生物防务项目的美国前助理国防部长安德鲁·韦伯说：“真相是，（朝鲜)拥有了可以生产生物武器的双用途设备。”
在美国和亚洲的军事及情报部门中，多年来人们就笃定，朝鲜已经拥有基本的生物武器生产要素。
尽管受到朝鲜的核武器和化学武器的遮挡，但是来自朝鲜的生物袭击威胁一直被认为是相当严重的，以至于五角大楼会定期为前往朝鲜半岛的军人接种炭疽和天花疫苗。
但是，要精确确定朝鲜的生物武器能力，以及朝鲜政权使用此类武器的意图，一直是美国分析人士面临的最严峻的情报挑战之一。
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