全球网速最新排名：新加坡夺得榜首

知名测速网站Ookla发布了今年11月份的全球网速测试报告Speedtest Global Index。根据这份报告，在全球移动网速排名中，挪威排在第一名，平均网速为62.66 Mbps；在全球固定宽带速度排名中，新加坡排在第一名，平均网速为153.85 Mbps。
在移动互联网方面，网速排在前五名的分别是挪威、荷兰、冰岛、新加坡和马耳他。中国香港排在第18名，较上次排名上升了7位，平均网速为35.64 Mbps；中国台湾排在第24名，较上次排名下滑了8位，平均网速为33.65 Mbps。中国大陆排在第31名，较上次排名上升了一位，平均网速为31.22 Mbps。中国澳门排在第37名，较上次排名下滑了两位，平均网速为28.92 Mbps。
在固定宽带方面，网速排在前五名的分别是新加坡、冰岛、香港、韩国和罗马尼亚。排在第三名的中国香港，较上次排名下滑了一位，平均网速为133.94 Mbps。中国澳门排在第7名，与上次排名一样，平均网速为87.14 Mbps。中国大陆排在第23名，与上次排名一样，平均网速为61.24 Mbps。中国台湾排在第33名，较上次排名下滑了两位，平均网速为42.32 Mbps。
此外，在全球移动网速排名中，美国排在第44名；在全球固定宽带速度排名中，美国排在第12名。
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