蒂勒森：美国愿不设条件与朝鲜直接谈判 谈谈天气也行

台媒称，美国国务卿蒂勒森12月12日表示，美国愿意在没有预设条件下，与朝鲜展开直接谈判。
台湾“中央社”网站12月13日综合外媒报道称，美国此前要求与平壤的任何谈判必须以朝鲜裁减核武为基础。
蒂勒森在华盛顿智库发表演说时表示：“让我们只是见面。”这在朝鲜武器取得进展引发高度紧张之际，提供一个新的外交机会。
蒂勒森说：“如果你们要的话，我们可以谈谈天气。我们可以谈谈是要方桌还是圆桌。然后我们可以为我们可能愿意致力达成的目标设定路线图。”
他建议，任何初步接触必须是关于为正式谈判设定基本规则。
蒂勒森12月12日稍早表示，他相信华盛顿正竭尽所能，以迫使朝鲜就裁减其所拥有核武进行谈判，但是如果外交和制裁失败，美军被迫采取先发制人行动，那将是他个人的失败。
法新社报道，蒂勒森对国务院人员年终谈话时表示：“你们知道，这件事情，我们只能做我们这部分，平壤将必须就他们的未来做出某种决定。”
报道称，美国已动员国际社会对朝鲜实施更严厉的经济与外交制裁，以迫使朝鲜停止发展核武。
但是平壤继续试射威力更强大的弹道飞弹，并吹嘘可以核武攻击美国本土。华盛顿誓言让朝鲜半岛无核化。
蒂勒森表示：“我们希望他们做出正确抉择，也就是停下来，说‘我们坐下来谈谈此事吧’。”
蒂勒森说：“因为如果他们继续一意孤行，他们可能跨越某个点，让我们外交圈无计可施。”
他表示：“我们已竭尽所能，因为我们不希望到达那个点。”
他强调，他与国防部长马蒂斯密切合作。“我多次对我的伙伴马蒂斯部长说：‘如果我们到达那个点，我就失败了。我不希望失败。’”
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