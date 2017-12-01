美台合作潜艇计划“卡住了”

美台商会会长韩懦伯今天表示，台湾的柴油潜舰自制计划因系统整合的高度复杂性，台湾仍对美国的参与有高度兴趣，但“坦白说，我们目前在这个项目上是卡住了”。
韩儒伯表示，美国政府不愿意给予美国国防业者出口执照以参与台湾潜舰的初期设计工作，除非美国厂商能被选为主要的系统整合者，台湾的潜舰自制计划不会有进展。
美国智库2049项目研究所今天就美台安全关系举办研讨会，2049项目研究所执行长、已获特朗普政府提名担任国防部亚太助理部长的薛瑞福亲自出席主持。
2049项目研究所执行主任石明凯则批评，有人认为协助台湾取得柴油潜舰只有“象征性”意义，这其实是代表不愿意承认台湾的“正当性”。美国协助台湾自制潜舰的案子在国务院耽误太久。
事实上从台湾的国防预算来看，台湾潜舰的进展比外界了解得更快，欧洲公司已经参与其中，美国原地徘徊，正流失商机。
韩懦伯指出，台湾过去的“经国号”战机研发就是一个美台合作的成功例子。他上周访问台湾时去了清泉岗基地，汉翔公司的“经国号”战机升级计划进行得很成功，展示了台湾有整合复杂计划的能力。
此外，空军的高教机由中山科学研究院负责研发，系统部分的合约商是汉翔公同。预计2020年汉翔公司能生产第一架试飞的教练机，通过台湾政府签下了66架的采购合约。但在中国压力下，台湾若企图外销会有很大障碍。
韩儒伯说，台湾发展自身的国防产业要而临的一大挑战是市场太小对外销售阻力很大。应考虑将台湾中小企业整合到美国国防工业的供应链中，就像苹果手机是一个系统整合，台湾业者在供应链中扮演重要角色。
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