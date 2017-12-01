蒂勒森促欧洲携手应对俄罗斯威胁

外媒称，美国国务卿蒂勒森11月28日重申美国对欧洲的承诺以面对俄罗斯针对其邻国的“侵犯”，同时他也要求欧洲人在自身安全上做得更多。
据西班牙《国家报》网站11月29日报道，恐怖主义、核扩散和网络攻击，美国无法独自面对所有敌人，它需要欧洲的协助。美国国务卿蒂勒森28日在华盛顿发表讲话，如此描述他对欧洲政策的基本纲领。这一战略试图弥合特朗普总统对欧洲造成的伤害，与欧洲建立共同战线，应对共同的巨大挑战，包括俄罗斯的“不断威胁”。蒂勒森表示，“（俄罗斯）利用网络袭击和信息误导等恶意手段来离间我们”。
报道称，对于特朗普来说，欧盟是个遥远的地区，更多地被视为商业竞争对手而非天生盟友。特朗普对欧盟鲜少使用外交手腕，不仅支持英国脱欧，甚至对普京都比对默克尔热情。而且对于北约的集体安全理念，特朗普一直维持着模糊立场。
报道称，特朗普在欧洲非常不受欢迎，他退出应对气候变化的巴黎协定，最终摧毁了美国在欧洲经营多年的外交棋局，导致欧洲推行自己的价值观，在决策时越来越少考虑美国的因素。但是他的国务卿蒂勒森11月28日试图拉回与欧洲的距离。蒂勒森表示，“美国将与英国维持特殊关系，也将与英国脱欧后的欧盟维持稳固关系”。
在这样的背景之下，蒂勒森的任务颇为艰巨。距离他访问欧洲还有一周时间，蒂勒森必须说服盟友，华盛顿并不只是把它们当成利益的棋子。为此蒂勒森一再强调，美国与欧洲从20世纪开始的联盟没有改变，这正是双方关系的特点。“我们需要盟友的力量与合作。我们面对共同的威胁，包括传统威胁、核威胁和网络威胁。美国不能独自面对所有危险。”蒂勒森补充说。
报道称，按照此路线，蒂勒森试图赶走徘徊在北约内部共同防御机制上的幽灵。特朗普对北约的这一条款持怀疑态度，但现在美国外交界认为它是美国安全政策的基石。蒂勒森表示：“攻击一个北约成员国就是攻击整个北约。我们永远不会忘记你们在9·11事件后如何支持我们，我们不会对你们放任不管，我们的承诺还会再持续100年。”
报道称，在这一信任基础之上，蒂勒森提醒西方国家要加强防务建设，尤其是要应对挑战，而第一大挑战就是俄罗斯，一个“犯下侵略行为”的国家。“这是当前我们面对的危险，对此欧洲应该加强北约内部的军事威慑力，我们必须拥有应对能力。”蒂勒森指出。
谈到美国和欧盟应该共同面对的全球威胁，蒂勒森认为朝鲜核计划、与伊朗的分歧、巴尔干半岛局势、土耳其远离欧洲以及打击“伊斯兰国”组织等都是需要解决的问题。
另据法新社11月28日报道，美国国务卿蒂勒森11月28日重申美国对欧洲的承诺以面对俄罗斯针对其邻国的“侵犯”，同时他也要求欧洲人在自身安全上做得更多。
蒂勒森表示：“我们以及我们的欧洲朋友认识到，俄罗斯所代表的活跃威胁。”
他强调，此前恢复美俄关系的尝试“随后带来的是俄罗斯在2008年对格鲁吉亚以及2014年对乌克兰的入侵”，“俄罗斯对其邻国表明了咄咄逼人的态度，干涉他国选举进程”。
报道称，面对俄罗斯的“威胁”，蒂勒森也重申美国在保障欧洲和北约盟国安全上“无可非议”的承诺。同时，他也要求欧洲人在“应对安全挑战上接受更大的责任”，呼吁欧洲各国将防务开支提升至国内生产总值的2%，“现在是时候让我们都兑现承诺了”。
他宣称，“美国和欧洲将以最佳的姿态应对威胁我们繁荣的挑战”。
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