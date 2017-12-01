中国打响治污战役：减少1%污染能使GDP年增长0.079%

西媒称，中国高校28日发布研究报告显示，污染问题严重影响中国劳动力的生产率。如果能采取几乎不影响工业生产的措施来减少1%的污染，就能带来0.079%的国内生产总值年增幅。
据埃菲社11月28日报道，“减少污染对健康当然有好处，但对生产率也大有益处。”长江商学院战略学和经济学教授布赖恩·维亚尔在北京接受媒体采访时表示。他认为治理污染绝对能带来经济效益。
报道称，尽管通常会从健康的角度看待污染问题，但由长江商学院、厦门大学和香港理工大学共同撰写的这份报告将焦点集中在污染对劳动者的生产率和对经济的影响上。
报道表示，目前中国的一些劳动者会因为一些由极差的空气质量直接或间接导致的严重健康问题而请病假，这些健康问题包括肺功能下降、心律不齐、呼吸系统疾病和心绞痛等。
此外，健康水平下降还会影响到劳动者的认知能力，并会产生降低工作效率的心理问题和增加焦虑。
维亚尔指出，这样的情况使得很多企业不得不用更年轻和不专业的年轻人来替代老员工，从而导致很多高质量岗位缺乏拥有足够经验的人才来驾驭。
研究表明，不少劳动者，尤其是高素质劳动者，长期内会选择离开污染严重的地区，以避免健康受损。
鉴于以上这些因素，采取有效措施降低PM2.5浓度对所有企业都将产生积极的效应。
报道称，中国政府已经打响了治理污染的战役，根据此前发布的行动方案设定的目标，今年10月至2018年3月，京津冀大气污染传输通道城市PM2.5平均浓度同比下降15%以上，重污染天数同比下降15%以上。其中，北京、天津、石家庄、辛集4市（县）PM2.5平均浓度同比下降25%，重污染天数同比下降20%。
为此，中国政府对企业的排放、治污设施的安装和运行等情况进行严格督查，对污染大户企业下达紧急停产整顿的要求，并对高污染排放车进行重点治理。
包括凯投国际宏观经济咨询公司在内的一些资讯公司曾发出警告称，上述治污措施或将导致今年冬季中国工业生产放缓1%，国内生产总值增幅减少0.5%。
但维亚尔则鼓励政府进一步出台一些不会对工业生产造成巨大影响的治污措施，其中包括对路面扬尘、汽车尾气和产能过剩的治理。
报道称，尽管报告主要关注的是制造业，但专家认为降低PM2.5浓度也能提高包括服务业在内的其他一些行业的生产率。
报道表示，就服务业来说，很多劳动者，如快递员，每天长时间在户外工作，糟糕的空气在他们身上产生的连锁反应显而易见。
因此，报告认为，服务行业企业应当增加投入，尽可能为员工提供抵抗污染的保护，因为这不仅仅是一个健康问题，还关乎企业的经济效益。
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