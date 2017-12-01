“花冈事件”中国幸存者赴日诉讼 惨案致数百位中国人遇难

日媒称，以二战期间在日本秋田县花冈矿山等地被强制劳动为由，2名中国幸存者和死者家属等共17人提起诉讼，要求日本政府赔偿损失并道歉，其民事诉讼审理28日在大阪地方法院实施。
据共同社11月28日报道，因当事人询问而赴日的幸存者、94岁的原告、河北人李铁垂出庭，控诉称强掳劳工的日方负有责任，造成了众多人死亡，要求赔偿损失。1944年4月，李铁垂被日军强掳至花冈矿山。他在法庭上流泪表示，每天要劳动15-16个小时，吃草来忍受饥饿，想起来就痛苦。
报道称，李铁垂也参加了被强掳中国劳工1945年6月发动起义的“花冈事件”。他回忆称死的人太多，无法忍受严酷劳动。
报道表示，李铁垂在起义后逃走，但被抓回，脸部和手指至今留有遭刑讯时受的伤。据称，战争结束后他获得解放，继承家业务农，但受后遗症困扰并不顺利。他在退庭后的记者会上表示，在没有恰当食物和衣服的情况下被要求从事严苛劳动，想起当时便火冒三丈。
据报道，“花冈事件”中包括刑讯死亡者在内有400名以上中国人遇难。原告方在法庭上主张日本政府疏于对被强掳中国人的健康管理和保护等。
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