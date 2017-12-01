美媒揭露美军屠杀索马里平民：“黑鹰坠落”以来最大污点

美国野兽日报网站11月29日发表题为《有力证据表明美国特种部队屠杀索马里平民》的报道称，8月25日，美国带头在索马里南部巴里雷展开的行动可能导致10名平民死亡，其中至少还包括一名儿童，这成为自1993年的黑鹰坠落事件以来美国在索马里的地面行动中最大的污点。
在这次行动后，附近城镇阿夫戈耶的数百人冲上街头，要求为死者讨回公道，农场中的幸存者也拒绝埋葬死者，直到索马里政府撤回了声称这些人是青年党成员的指控，并做出道歉。
野兽日报网站对巴里雷行动和之后的情况进行了调查，从摩加迪沙通过电话采访了行动中的三名幸存者，并亲自见到了负责领导这次行动中听从美国特种作战部队指挥的索马里士兵的指挥官。
野兽日报网站还在摩加迪沙采访了20多名索马里情报官员、政治分析人士、当地的权威人士和熟悉此次事件的政府官员。其中两人正在参与当地非政府组织资助对这次事件的调查。
知情者透露的细节描绘出美国在这个非洲国家开展的至少一次地面行动的可怕情况。这包括美国特种部队成员对手无寸铁的平民开枪；利用当地索马里人以及政府官员普遍认为不可靠的消息来源提供的情报；指挥索马里士兵收集人们存放在家里的武器放到拍照前被打死的尸体旁边。消息源说，这次事件过后，美国外交官还向索马里政府施加压力，掩盖索马里政府牵头的调查中获得的一些对其不利的结果。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost