中企租用斯里兰卡港口 外媒：为“一带一路”发挥关键作用

外媒称，斯里兰卡9日正式把具有战略意义的南部港口汉班托塔港交给中国租用，租期99年。官员们说，中国招商局港口控股有限公司与斯里兰卡港务局合资成立的企业将共同拥有汉班托塔港和周围的投资区。
据印度报业托拉斯网站12月9日报道，斯里兰卡总理维克勒马辛哈在议会举行的港口移交仪式上发表讲话说：“汉班托塔港将变成印度洋的一个重要港口。”他说：“这一地区将设立一个经济区，并实现工业化，这将带来经济发展，促进旅游业。”
报道称，今年7月，斯里兰卡政府签署了价值11亿美元的协议，将汉班托塔港70%的经营股权出售给中国。根据为期99年的租赁协议，斯里兰卡收到了第一笔约3亿美元的付款。
报道称，汉班托塔港俯瞰印度洋，预计将在中国“一带一路”倡议中发挥关键作用。
另据埃菲社12月9日报道，斯里兰卡政府9日正式把该国南部汉班托塔港99年的经营权移交给中国。
斯里兰卡总理维克勒马辛哈9日在移交仪式上说，两国在今年7月签署的这份协议将使斯里兰卡成为中国“一带一路”倡议的港口物流中心。
斯里兰卡方面在移交仪式上收到中国招商局港口控股有限公司开出的一张价值2.92亿美元的支票，这是第一笔交付款项。
斯里兰卡财政部长曼加拉·萨马拉维拉9日在议会上表示，无论是港口还是国家都将从这场商业活动中受益。萨马拉维拉还说，这份协议将帮助斯里兰卡“真正实现成为印度洋经济物流中心的定位”。
报道称，汉班托塔港于2010年开建，具有战略意义。当时的马欣达·拉贾帕克萨政府与中国签署了协议。中国从2007年起便借助与时任总统拉贾帕克萨签署的协议大力向斯里兰卡投资。中国共出资50亿美元用于该国公路、发电站、港口和机场等项目的建设。斯里兰卡是中国“一带一路”倡议的关键国家。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost