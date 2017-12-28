打造极地尖兵！俄防长称北极军事设施建设完成

据国际文传电讯社12月25日报道称，俄罗斯国防部长绍伊古25日称，俄军已经基本完成北极设施的建设。他在国防部社会委员会会议上说：“我们基本完成了在北极的建设。在开发北极的整个历史上，还没有一个（其他）国家建造过如此数量、形式、具有如此能源储备和武器装备能力的设施。”
据媒体此前报道，俄军明年打算用新式短程防空导弹系统加强北极对空防御。
俄武装力量防空部队司令亚历山大·列昂诺夫中将在接受国防部《红星报》采访时表示：“2018年计划为两支防空部队配备‘道尔’-M2短程防空导弹系统，为一支在北极环境下行动的防空部队配备‘托尔’-M2DT短程防空导弹系统，为诸兵种合成兵团防空部队配备‘柳树’便携式防空导弹系统。”
伊热夫斯克“圆顶”机电厂（隶属于金刚石-安泰公司）总经理法尼尔·济亚季诺夫7月宣布，为北极量身订制的“道尔”-M2DT短程自动防空导弹系统将从2018年开始批量供应军方。
他说，已为北极“道尔”作战编队创造了“舒适条件”。“我们把导弹部署在铰接型履带式全地形车上。车内安装了生活模块……里面有迷你厨房和休息区域。”
“道尔”-M2是全天候短程防空导弹，用于防空和反导，射程15公里，射高10公里，2015年起列装陆军防空部队。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost