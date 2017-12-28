奥媒述评：“一带一路”把投资者带到中国

奥地利《标准报》网站12月24日刊载题为《“一带一路”把投资者带到中国》的文章称，“一带一路”将使中国加快开放，新的基金、银行和证券交易所也在加速跳上正在行驶的“一带一路”列车。
文章称，“一带一路”倡议是2013年才被提出的。中国希望通过陆海通道和多个国家实现基础设施和经济方面的联网。这两条丝绸之路分别经俄罗斯、中亚和经东南亚、非洲、中东抵达欧洲。
文章称，北京倡议成立的丝路基金或亚投行将为此提供投资。新的基金、银行和证券交易所也在加速跳上正在行驶的“一带一路”列车。
文章认为，“一带一路”将使中国加快开放。11月初，美国通用电气公司和丝路基金成立了能源基础设施联合投资平台，共同投资“一带一路”沿线国家和地区的电力电网、新能源、油气等领域基础设施项目。包括里加和杜伊斯堡在内的欧洲城市已经宣布充当中欧物流和铁路运输的中转站。
文章称，中国国内经济增长也给推动“一带一路”倡议带来动力。中国的经济增速已经稳定在6%至7%之间。
文章称，这些框架条件再次唤起了国外投资者对中国金融市场和股市的胃口。新的改革将使国内股市更吸引外国人，并使“一带一路”项目成为投资者的最爱。
文章称，目前境外投资者只能购买非常有限的中国A股股票。中国央行的数据显示，截至9月底，境外机构与个人持有的A股市值达到1.02万亿元人民币。而今年1月的时候这个数值还只有7000亿元。但这与中国股市总市值相比还显得微不足道。
文章称，今年11月，上海证券交易所理事长吴清承诺，将根据“一带一路”倡议的要求进一步开放市场。
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