攻击武器剑指中国 日本拟巡航导弹加强岛屿防卫

据日本《读卖新闻》12月6日报道称，日本政府确定方针，将引进多款可从战斗机攻击地面目标和海上舰船的巡航导弹。相关经费将列入2018年度预算中。引进空对地导弹的主要目的是在有事时攻击被夺取的离岛和敌方舰船，但从性能上说，它也可以攻击敌方基地。
报道称，多位政府相关人士证实了这一消息。防卫省正在就在2018年度预算中计入挪威主导开发的“联合打击导弹（JSM）”采购费和美国开发的“JASSM-ER”导弹调查费进行最终协调。
JSM还在开发中，将主要搭载于F-35最新式隐形战斗机上，兼具空对地和空对舰能力，射程约300公里。
报道称，日本政府还计划采购42架F-35战斗机，自本年度末起相继将其部署在三泽基地。如果F-35搭载JSM导弹，将能增强日本防卫离岛能力，提升针对海洋活动活跃的中国的遏制力。此外，利用F-35高超的隐身性能，日本还能将军力延伸到半岛地区。
JASSM-ER是空对地导弹，射程为900公里以上。防卫省设想将该导弹搭载于航空自卫队F-15等主力战斗机上，在2018年度预算中计入机体改造调查费用。列装导弹预计要到2019年度以后。
日媒称，防卫省还计划在从2018年度开始研发的反舰导弹上，增加对地攻击能力。因该导弹与美国“战斧”巡航导弹有很多共同点，防卫省内部将其定位为“日本版战斧”巡航导弹，并努力提高隐身性能。
另据日本《产经新闻》12月6日报道称，日本政府决定首次部署巡航导弹，主要目的是“防备”中国的海洋活动，进行“岛屿防卫”，同时也意在拥有“打击敌方基地能力”。
这些导弹射程高达几百公里，是自卫队现有装备所达不到的长距离，对自卫队的防卫政策而言具有划时代意义。
报道称，日本政府相关人士表示，“对外的理由，说是为了岛屿防卫，而不说是为了打击敌方基地，上述理由与武器的性能没有关系”。新型导弹也可能被用来打击敌方基地，只不过岛屿防卫的说法有更冠冕堂皇的一面。
在对地打击上，航空自卫队的战斗机使用的卫星制导攻击武器（JDAM）需要相当接近目标才行，而如果使用JSM等新型导弹，就能在不会受到敌方反击的远距离点发起攻击。
JSM对于攻击舰艇也有效。现在航空自卫队战斗机使用的93式空对舰导弹（ASM）射程为170公里左右，如果是JSM，射程可增大到3倍。防卫省官员表示，“长距离化和隐形化是所有‘飞行物’的趋势”。
日本政府同样以岛屿防卫为名，决定着手研发地对地“高速滑翔式导弹”和新型反舰导弹，并列入明年度预算中。分析认为，这些研究成果也能用于打击敌方基地。
不过报道称，事实上，只靠部署JSM等，还不意味着能够立即打击日本的潜在对手。导弹制导必须掌握目标的准确位置，离不开卫星和无人机的情报，还需要旨在布设防空网的电子战设备。只有把自卫队不具备的许多装备组合到一起并形成体系，才能构成打击敌方基地能力。
日本防卫相小野寺五典还表示，“在打击敌方基地方面，日本一直依靠美国。今后也不打算改变基本的任务分工”，表明了维持由美军承担攻击任务、自卫队注重专守防卫状态的想法。
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